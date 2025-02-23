В России на собраниях жильцов можно будет голосовать через «Госуслуги» с 1 марта

Процедура станет более прозрачной и удобной

С 1 марта в России вступает в силу закон, согласно которому собственники квартир смогут голосовать на общедомовых собраниях через портал «Госуслуги». Как отмечают в Госдуме, такое решение повысит прозрачность процедуры и сделает голосование более удобным для жильцов.

«Закон позволяет исключить случаи, когда недобросовестные управляющие компании проводят голосования задним числом или фальсифицируют участие и подписи собственников»,— рассказал изданию «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Собственникам, имеющим аккаунт на портале «Госуслуги», нововведение позволит заранее узнать о предстоящем собрании, проголосовать за определенные решения и узнать о результатах. Поскольку все можно сделать онлайн, собственникам не придется корректировать свой график, чтобы успеть на собрание, добавил Якубовский.