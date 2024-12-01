Как изменится жизнь южноуральцев в декабре‑2024

Рассказываем об изменениях в законах

В декабре в России участникам спецоперации предоставят новые льготы, посредникам запретят принимать экзамены у мигрантов, а за пропаганду бездетности введут штрафы. Подробнее о нововведениях — в материале ИА «Первое областное».

С 1 декабря штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России увеличат до 1,5 миллиона человек — на 180 тысяч. Общая численность ВС РФ вместе с гражданским персоналом, который обеспечивает деятельность воинских формирований и помогает в различных направлениях, составит 2,4 миллиона человек.

С сегодняшнего дня участников СВО освободят от исполнительского сбора — суммы, которую необходимо оплатить, если не погасить долг вовремя. Кроме того, с тех, кто после 1 декабря 2024 года заключит контракт с Минобороны и отправится на спецоперацию, могут списать до 10 миллионов рублей долгов.

Стартует эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. Он продлится до 30 июня 2026 года. Сначала отпечатки пальцев и фото граждане других стран будут сдавать в московских аэропортах, до конца июня 2025 года новую практику распространят на все пограничные переходы. Эксперимент не распространяется на граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульств, работников международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.

Направить заявление о компенсации за приобретенное инвалидом средство реабилитации, а также узнать о решении теперь можно на портале «Госуслуги».

Тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, вдвое повысят фиксированную выплату к пенсии. Сейчас размер такой выплаты — 8134 рубля 88 копеек. Рассчитывать на нее могут и те, кто получил инвалидность I группы. Однако если оба обстоятельства совпали, то повысят фиксированную выплату только по одному из них.

С 4 декабря вступает в силу закон о запрете пропаганды отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Штрафы будут варьироваться от 100 тысяч до 5 миллионов рублей в зависимости от лица, распространяющего идеологию чайлдфри, и возраста аудитории.

Также с 4 декабря ужесточат наказание за подложные налоговые декларации. Помимо штрафа, размер которого достигает 300 тысяч рублей, обвиняемым может грозить лишение свободы до четырех лет.

Оформить в собственность машино-место на парковке, находящейся в долевой собственности, станет проще. Для этого нужно будет заключить договор с кадастровым инженером и ждать, поступят ли от участников долевой собственности возражения. Если их не будет, то можно будет подавать документы на регистрацию права собственности.

С 10 декабря принимать экзамены у мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства смогут лишь государственные учреждения, включенные в специальный перечень правительства страны.

С 20 декабря осужденные, находящиеся в СИЗО, получат право на длительные свидания с родственниками. Это станет возможным при наличии письменного разрешения лица, в производстве которого находится уголовное дело. А еще свидание можно будет заменить телефонным разговором.