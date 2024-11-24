Владимир Путин подписал закон о списании долгов участникам СВО

Речь идет о сумме до 10 миллионов рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий некоторым участникам спецоперации списать просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей. Подробности опубликованы в документе, размещенном по портале официальной правовой информации.

Закон распространяется на мобилизованных бойцов, призывников и других граждан, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО минимум на год с 1 декабря 2024 года, а также их супругов.

Долг спишут в случае, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года, а сумма долга не превышает 10 миллионов рублей со дня подписания контракта. До этой даты также должно быть возбуждено исполнительное производство. Кроме того, кредитные обязательства прекращаются в случае, если контрактник или доброволец погиб или суд признал его погибшим или инвалидом I группы.

Действие закона не распространяется на алименты, возмещение вреда жизни или здоровью и коррупционные правонарушения.

Владимир Путин также освободил от уплаты исполнительского сбора военнослужащих, добровольцев и других участников СВО.

Кроме того, для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, продлили кредитные каникулы. Льготный период расширили до 180 дней, обратиться с требованием о предоставлении каникул участники СВО могут до 31 декабря 2024 года.

Закон вступает в силу 1 декабря.