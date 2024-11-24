В России ввели штрафы за пропаганду бездетности

Нарушители могут лишиться до пяти миллионов рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри, предусматривающий крупные штрафы. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.

Поправки внесены сразу в несколько законов и запрещают пропагандировать отказ от деторождения в интернете, средствах массовой информации, кино и рекламе. Также запрещается продвигать идеи чайлдфри среди несовершеннолетних.

Сайты, которые будут пропагандировать отказ от деторождения, будут включать в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Пропаганду в СМИ будут считать злоупотреблением свободой. А фильмам откажут в выдаче прокатного удостоверения.

Помимо этого, нарушителей ждут штрафы. Для граждан он составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юридических — до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если же отказ от деторождения продвигают через интернет или СМИ, или же он нацелен на детей, штрафы возрастают до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч — для должностных лиц и до пяти миллионов рублей — для юридических.

При этом пропагандой чайлфри не считается распространение информации о монашестве, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей.