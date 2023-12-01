Как изменится жизнь россиян в декабре‑2023

Рассказываем, какие законы вступают в силу в конце года

Вот и наступил последний месяц 2023 года. Он, кстати, будет богат на нововведения: в декабре заработает новая система отслеживания движения мусора, хостинговые компании будут привлекать к разыскной деятельности, некоторым иностранцам станет проще получить российское гражданство — и многие другие. А отдельным категориям пенсионеров повысят пенсии. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

1 декабря

Сегодня — последний день уплаты земельного, имущественного, транспортного налогов физическими лицами. Если платеж просрочить, на него будут начисляться пени.

С сегодняшнего дня проиндексируют пенсии россиянам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированную выплату, размер которой составляет 7567,33 рубля, увеличат вдвое — до 15134,66 рубля. Обращаться никуда не нужно.

Вырастет и размер пенсий тех, кто в ноябре уволился с работы. Социальный фонд ежемесячно 1 числа производит перерасчет выплат пенсионерам, уволившимся в предыдущем месяце. Размер повышения учитывает все пропущенные индексации (работающим пенсионерам пенсии не индексируют. — Прим. ред.). Обращаться в Соцфонд также не придется, однако следует учесть, что перерасчет может занять до трех месяцев.

С 1 декабря вступает в силу постановление правительства РФ о единовременных выплатах ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В течение декабря — января 2024 года блокадники получат по 50 тысяч рублей. В Челябинской области таких проживает около 150 человек.

С сегодняшнего дня автомобилям с летней резиной запретят ездить по дорогам в зимний период. Нарушителей будут останавливать, выписывать штраф и не пускать дальше. Однако в действительности все не так страшно: как журналистам ИА «Первое областное» ранее объясняли в областной Госавтоинспекции, наличие шипов на шинах не является обязательным условием для допуска авто к эксплуатации зимой. Достаточно, чтобы покрышки соответствовали сезону. То есть никто не остановит и не выпишет штраф, если водитель будет использовать привычные «липучки».

Сегодня завершается эксперимент по подаче обращений, оспаривающих некоторые решения военкоматов, через портал «Госуслуги». Напомним, с лета граждане РФ, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту и столкнувшиеся с решениями о несоответствии некоторым критериям, могли подать обращение о несогласии с таким решением через «Госуслуги».

С 1 декабря, согласно приказу Минстроя, первичную информацию о потоках твердых коммунальных отходов, полигонах, мусороперерабатывающих заводах будут размещать в специально созданной системе. Предоставлять информацию будут органы госвласти, региональные операторы, юрлица и предприниматели, работающие в этой сфере. По данным ведомства, такой подход позволит оптимизировать расходы на транспортировку отходов.

С сегодняшнего дня изменятся требования к хостинг-провайдерам. Например, предоставлять услуги хостинга смогут только те компании, которые войдут с госреестр. А попасть туда можно, подав специальное уведомление. Регулировать деятельность провайдеров будет Роскомнадзор.

Кроме того, хостинг-провайдеры теперь должны использовать национальную систему доменных имен, а также обеспечивать Роскомнадзору и ФСБ доступ к данным для проведения оперативно-разыскных мероприятий. А еще они должны подключиться к государственной системе ГосСОПКА, оперативно реагировать на возникающие угрозы и ликвидировать их.

С 1 декабря зарегистрироваться на российских сайтах можно будет только по номеру телефона российского оператора через «Госуслуги» или другие информационные системы. Волноваться не стоит: старые аккаунты будут доступны и с другими номерами.

8 декабря

С этого дня штраф за нарушение норм охраны труда возрастет с трех-пяти тысяч рублей до шести-десяти тысяч рублей. Речь идет о нарушениях прав сотрудников, работающих на вредных и опасных работах.

Также с 8 декабря при подсчете суммы похищенных денег не будут учитывать уплаченный налог. И эта норма может повлиять на размер похищенных средств, а значит, и строгость наказания за хищение может быть другой.

11 декабря

Вступит в силу ряд нововведений в уголовно-исполнительную систему. Например, до четырех лет увеличится возраст детей, которые могут находиться в доме ребенка колонии, где отбывает наказание их мать. Сейчас им разрешено там находиться до трех лет.

Сумму, которую заключенные могут тратить на продукты и предметы первой необходимости, увеличат с полутора до трех тысяч рублей.

Осужденных к принудительным работам с 11 декабря будут селить не только в общежитиях, но и в мобильных зданиях. Норма площади на одного человека — не менее пяти «квадратов».

С 11 декабря заработает единый перечень оснований признания недействительными заграничного, дипломатического и служебного паспортов. В числе таких оснований будут истечение срока действия паспорта, смерть владельца, изменение персональных данных, утрата документа, внесение недостоверных сведений или сведений, указанных на поддельном бланке, и некоторые другие.

Также с 11 декабря споры по пенсионным накоплениям россиян будет рассматривать финансовый омбудсмен, а не суд. Речь идет о случаях, когда пенсионер требует вернуть деньги в изначальный пенсионный фонд, поскольку заявление о переводе подписывал не он, а другое лицо.

15 декабря

С этого дня некоторым иностранцам станет проще получить российские гражданство. Речь идет о квалифицированных врачах, педагогах, инженерах, монтажниках, электриках и представителях других профессий. Обязательное условие для получения гражданства по упрощенной форме — проработать в России по специальности не менее года с отчислениями страховых взносов в Соцфонд.

Также с 15 декабря держатели хранящихся за рубежом российских еврооблигаций смогут получать выплаты по ним в валюте, но только со счетов РФ в иностранных депозитариях.

22 декабря

Закрыть или реорганизовать музей с этого дня будет сложнее, так как сделать это можно будет только после одобрения специальной комиссии. Создавать такие комиссии будет уполномоченный орган региона. А в селах ликвидировать музей смогут только после опроса местных жителей, если «за» будет большинство.

30 декабря

Росгвардия сократит срок рассмотрения заявлений о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов с 30 до 20 дней.

Что еще изменится в декабре: