Водители Челябинской области смогут ездить зимой без шипов

В ГИБДД уточнили требования к автомобилям в холодное время года

Наличие шипов на шинах не является обязательным условием для допуска автомобиля к эксплуатации зимой. Достаточно, чтобы покрышки соответствовали сезону. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, комментируя слова руководителя ведомства Ивана Путкова о том, что с 1 декабря за нешипованную резину водителей будут останавливать.

Напомним, на состоявшемся 13 ноября круглом столе, посвященном профилактике аварийности на дорогах, Иван Путков сообщил, что с 1 сентября 2023 года в России действуют новые положения о допуске транспортных средств к эксплуатации. Согласно им с 1 декабря автомобилям с летней резиной запретят ездить по дорогам.

«Будем останавливать транспортные средства и не пускать дальше, если имеются гололедные явления и отсутствуют зимние ошипованные шины», — сказал Путков.

Позднее в ГИБДД уточнили слова руководителя. Согласно специальному постановлению правительства РФ, к эксплуатации в зимний период (декабрь, январь, февраль) не допускаются транспортные средства категорий M1 и N1 (легковые и грузовые машины. — Прим. ред.), если на них не установлены зимние шины. О шипах в документе ничего не говорится. Таким образом, привычные многим «липучки» по-прежнему разрешены.