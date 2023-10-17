Освободителям и блокадникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

В Челябинской области таких проживает 150 человек

Участники обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) и те, кто пережил блокаду в годы Великой Отечественной войны, получат разовую выплату в размере 50 тысяч рублей в честь 80-летия полного освобождения города. Деньги получат свыше 62 тысяч человек, проживающие в разных регионах России, в том числе 150 человек, проживающие в Челябинской области, передает ИА «Первое областное».

Как накануне сообщил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков в эфире телеканала Совета Федерации, деньги начнут поступать в начале декабря и будут полностью выплачены до конца января 2024 года.

«Но сделаем все, чтобы граждане получили выплату как можно раньше»,— подчеркнул Сергей Чирков.

По его словам, неважно, в каком регионе проживает человек, переживший блокаду Ленинграда, — единовременная выплата поступит в любом случае. Кроме того, деньги выплатят и тем, кто постоянно проживает на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Напомним, блокада Ленинграда была окончательно снята 27 января 1944 года. В 2024 году Россия отпразднует 80 лет со дня этого события.