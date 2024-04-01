Как изменится жизнь россиян в апреле‑2024

Рассказываем о нововведениях месяца

В апреле в России вступает в силу ряд нововведений и изменений в действующее законодательство, в числе которых — ответственность перевозчиков за задержку рейсов, запрет «наливаек», повышение социальных пенсий и многое другое. Подробнее об основных изменениях второго весеннего месяца — в материале ИА «Первое областное».

1 апреля

Социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Напомним, такие пенсии выплачивают россиянам, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии; детям-инвалидам и взрослым с инвалидностью, у которых на момент обращения за пенсией полностью отсутствует страховой стаж; людям, потерявшим кормильца.

Также на 7,5% увеличат размер пенсии военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы; участникам Великой Отечественный войны; людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

К сдаче экзамена на водительские права допустят не всех. Согласно законодательству, к экзаменам не допустят лиц, подвергнутых административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, и тех, кому запретили управлять транспортом. А тех кандидатов, которые не сдали теоретический или практический экзамен с третьей и последующей попыток, к повторному экзамену допустят не ранее чем через полгода.

Оформлять перепланировку придется по новым правилам. Согласовывать нужно будет перенос дверного проема, изменение границ комнаты, демонтаж встроенных шкафов и многое другое.

Региональные власти смогут устанавливать временные ограничения на продажу алкогольных напитков в магазинах, расположенных в жилых домах или на прилегающих к ним территориях. Исключение составляют рестораны.

Производителям запретят давать алкогольной продукции названия, вводящие покупателей в заблуждение относительно состава или природы товара.

Штрафы за задержку авиарейсов увеличат. За каждый час просрочки доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчику придется платить по 100 рублей. При этом санкции не действуют, если задержка произошла из-за непогоды.





За нарушения при обороте табачной продукции начнут штрафовать. Например, под административную ответственность попадут те, кто продает сырье для табачных изделий несовершеннолетним.

За контрабанду алкогольной и табачной продукции в крупном размере через границу России со странами Евразийского экономического союза вводится уголовная ответственность.

Вводится ответственность за передачу ложных сведений в единую систему здравоохранения. Размер штрафа составит от 15 до 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении сотрудника могут дисквалифицировать на срок до одного года.

С 1 апреля отменят двойное взимание НДС при перепродаже машин и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами.

Теперь информацию, содержащуюся в страховом полисе ОСАГО, можно получить через портал «Госуслуги».





Порог беспошлинного ввоза посылок снизят с 1000 до 200 евро. С сегодняшнего дня прекращается действие решения Евразийской экономической комиссии, по которому этот порог был увеличен до 1000 евро. Вес посылки, не облагаемой пошлиной, должен составлять не более 31 килограмма.

3 апреля

Вступит в силу закон о запрете сдачи в аренду квартиры без приборов учета. Речь идет о посуточной сдаче жилых помещений. Владелец квартиры обязан установить приборы учета воды, электричества, газа и теплоснабжения.

17 апреля

Ремонтировать памятники Великой Отечественной войны можно будет без историко-культурной экспертизы. Перечень ремонтных работ и порядок их проведения установит министерство культуры.

Прочие нововведения: