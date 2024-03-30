В России изменятся правила выдачи водительских прав с 1 апреля

Некоторых кандидатов не допустят к экзамену

С 1 апреля в России изменятся правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Например, срок пересдачи увеличится, а некоторых кандидатов не допустят к экзамену. Подробнее рассказали в пресс-службе МВД России.

В случае если кандидат начал движение непристегнутым ремнем безопасности, ему выставят 4 балла и продолжат экзамен. Сейчас в случае нарушения этого пункта экзамен сразу заканчивается.

Допустимый коридор для выполнения задания «Разворот в ограниченном пространстве» увеличили с 5 до 7 метров.

Те, кто не сдал экзамен с трех попыток и более, в следующий раз смогут сдать его вновь не ранее чем через шесть месяцев после предыдущей попытки.

Количество штрафных баллов, при которых можно успешно сдать экзамен, увеличили с 5 до 7.

Принимающему экзамен инструктору разрешили сидеть на втором переднем сидении. Это будет возможно при условии наличия датчика использования дублирующих педалей.

«Реализация этой новеллы позволит экзаменатору сконцентрировать внимание на контроле за действиями экзаменуемого, что повысит объективность принимаемых решений при оценке навыков управления транспортным средством»,— прокомментировали в ведомстве.

Уточняется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам. Например, не допустят кандидата, который, не имея прав, был оштрафован за вождение в нетрезвом виде или не выполнил требование о прохождении медосвидетельствования. Сдать экзамен и получить права они не смогут до тех пор, пока считаются подвергнутыми административному наказанию. Не допустят к экзаменам и кандидатов, в отношении которых военные комиссариаты применили временные меры, направленные на их явку в военкомат.

Проведение экзамена могут и временно приостановить. Такое возможно, если в процессе сдачи экзамена у кандидата истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению авто.