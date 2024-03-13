Новые правила перепланировки квартир вступят в силу с 1 апреля

Согласовывать придется почти все

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила перепланировки квартир в многоквартирных жилых домах. Если сейчас согласовывать нужно, например, перенос инженерных сетей или электрического оборудования, то с 1 апреля согласовывать придется даже установку перегородки в комнате, передает издание «РИА Новости» со ссылкой на эксперта в сфере недвижимости Константина Ташлыкова.

Перепланировкой будет считаться объединение помещений внутри квартиры. Это, например, снос стены, которая разделяет две комнаты. Сейчас это считается реконструкцией, но уже с 1 апреля такие работы будут признаны перепланировкой. А значит, их придется согласовывать.

Перепланировкой будет считаться раздел комнаты на две или организация кладовой, перенос дверного проема и даже демонтаж встроенного шкафа.

Перед выполнением этих работ нужно будет получить согласие, после завершения перепланировки — акт приемки работ и технический план у кадастрового инженера. Далее этот план нужно будет направить в Росреестр.

Перепланировка будет узаконена только тогда, когда в ЕГРН появятся сведения о внесенных изменениях.