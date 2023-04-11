На Южном Урале накопительную часть пенсии можно по‑прежнему получить в 55 и 60 лет

Рассказываем, кому положена выплата и как ее оформить

Минфин России анонсировал новую программу добровольных накоплений на старость . Ведомство заявило, что государство готово добавлять к личным взносам каждого гражданина до 36 тысяч рублей в год. Между тем многих челябинцев интересует судьба сбережений, которые в начале 2000-х на накопительную часть пенсии за них отчисляли работодатели.

Где теперь эти деньги и есть ли на Южном Урале люди, которые уже вскрыли кубышку, Первому областному информагентству рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой пенсии и формируется у граждан за счет взносов работодателя и сумм дополнительных страховых взносов. Например, по программе государственного софинансирования, а также за счет инвестиционного дохода и средств материнского капитала.

В прошлом году в Отделение СФР по Челябинской области с заявлением о назначении накопительной пенсии обратилось 296 южноуральцев, а с начала 2023 года произведено 56 назначений. При этом важно отметить, что обратиться за выплатой накопительной пенсии необходимо в СФР или негосударственный пенсионный фонд — все зависит от того, где «хранится» накопительная пенсия южноуральца. Об этом я еще расскажу подробнее.

— Оформить накопительную пенсию могут женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет, а также получатели досрочной страховой пенсии по старости, с момента их выхода на заслуженный отдых.

Для назначения накопительной пенсии следует обращаться к страховщику — так называют организацию, которая осуществляет формирование пенсионных накоплений гражданина. Это может быть СФР, который инвестирует средства через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк, негосударственный пенсионный фонд (далее — НПФ) или управляющая компания.

Если страховщиком накопительной пенсии является СФР, то заявление о ее назначении подается непосредственно в фонд. Направить его можно дистанционно через личный кабинет на официальном сайте www.sfr.gov.ru или единый портал государственных услуг, а также лично в МФЦ или любую клиентскую службу Отделения СФР по Челябинской области.

Граждане пенсионного возраста могут одновременно подать два заявления — о назначении страховой пенсии по старости и о выплате накопительной песни.

— Разделим получателей накопительной пенсии на три группы.

К первой группе относятся южноуральцы 1967 года рождения и моложе. С 2002 по 2013 год работодатели перечисляли за таких граждан страховые взносы на накопительную пенсию. С 1 января 2014 года введен мораторий, и все взносы работодателей направляются только на формирование страховой пенсии. Согласно действующему законодательству мораторий продлится до конца 2025 года.

Ко второй группе можно отнести граждан 1966 года рождения и старше. В период с 2002 по 2004 год в обязательном порядке работодатели отчисляли взносы за женщин 1957—1966 года рождения и за мужчин 1953—1966 года рождения. У всех, кто входит в эти возрастные группы, накопительная пенсия формировалась при условии официального трудоустройства и уплаты взносов работодателем.

И третья группа — граждане, у которых накопительная пенсия формировалась не за счет взносов работодателя, а за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования. Кроме того, женщины, направившие средства материнского капитала по «пенсионному» направлению, также могут оформить накопительную пенсию.

— Как я уже сказал, с 2014 года действует мораторий на формирование накопительной пенсии. Соответственно, увеличение страховых взносов, перечисленных раннее на накопительную пенсию, производится в настоящее время за счет дохода от их инвестирования.

Также участники программы государственного софинансирования пенсии, которые вступили в программу в период с 2009 по 2014 год, могут продолжать уплачивать взносы за себя вплоть до 2024 года. Но при условии, что первый платеж они сделали не позднее 31 января 2015 года.

Программа софинансирования рассчитана на 10 лет, именно в течение этого срока государство оказывает поддержку гражданам и удваивает их взносы в размере от 2 до 12 тысяч рублей. В Челябинской области в 2022 году 4544 участника программы перечислили на накопительную часть пенсии 49,4 млн рублей.

— Южноуральцы вправе формировать свою накопительную пенсию у любого страховщика, а также при желании поменять его.

В настоящее время к формированию и инвестированию накопительной пенсии граждан допущены как государственная управляющая компания — Внешэкономбанк, так и частные финансовые структуры (управляющие компании), которые прошли конкурс Минфина РФ на право доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также НПФ. В прошлом году 2942 южноуральца подали заявления о смене страховщика. В Челябинской области на 1 января 2023 года клиентами НПФ являются 48% граждан с накопительной пенсией, СФР — 52%.

— Прежде всего, необходимо успокоить наших граждан: как бы ни складывалась внешнеполитическая или эпидемиологическая обстановка, накопительная пенсия остается в сохранности и продолжает расти за счет инвестиционного дохода. Кроме того, накопительные пенсии граждан застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 422 «О гарантии прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ при формировании и инвестировании СПН».

— В настоящее время к деятельности по инвестированию накопительной пенсии допущено 17 управляющих компаний и 28 НПФ.

Сведения о доходности управляющих компаний опубликованы на сайте СФР в разделе «Основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений».

Также с информацией о доходности НПФ можно ознакомиться на сайте Центробанка, рейтинговых агентств и на официальных сайтах НПФ. При этом СФР информацию о ежегодной доходности данных организаций не предоставляет.

Сведения о накопительной пенсии каждого гражданина отражаются на индивидуальном лицевом счете в системе СФР. Заказать выписку с соответствующей информацией можно дистанционно на портале госуслуг или в личном кабинете на официальном сайте www.sfr.gov.ru , а также оформить лично в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области.

— Как рассчитать размер будущей прибавки к пенсии? Можно ли увеличить размер накопительной пенсии?

— Согласно действующему законодательству предусмотрены несколько способов получения средств пенсионных накоплений: в виде единовременной или срочной выплаты, а также бессрочно в виде накопительной пенсии.

Для каждого гражданина этот способ рассчитывается индивидуально и зависит в том числе от общей суммы накоплений, которая сформировалась за годы трудовой деятельности.

Единовременно накопления выплачиваются, если их общий размер не превышает 5% по отношению к размеру страховой пенсии (которая рассчитывается из данных, имеющихся в распоряжении СФР) и накопительной пенсии.

Также накопительная пенсия выплачивается единовременно получателям страховой пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца, а также получателям социальной пенсии, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости, но достигли общеустановленного пенсионного возраста.

Продолжительность срочной пенсионной выплаты — не менее 10 лет. Формируется она только за счет дополнительных взносов на накопительную пенсию гражданина, а не за счет взносов работодателя по обязательному пенсионному страхованию. К категории получателей срочной выплаты относятся участники программы государственного софинансирования пенсии, а также владельцы сертификата на материнский капитал.

Выплаты накопительной пенсии пожизненно в виде регулярной прибавки положены тем гражданам, за которых работодатели перечисляли страховые взносы на формирование накопительной пенсии. Расчет ежемесячной суммы определяется путем деления всех пенсионных накоплений на продолжительность ожидаемого периода выплаты. В 2023 году эта продолжительность составляет 264 месяца.

— Как наследуется накопительная часть пенсии?

— Накопительную пенсию могут получить родственники после смерти близкого человека.

Выбрать правопреемника и определить доли распределения средств между родственниками человек может при жизни. Для этого необходимо подать заявление в СФР или в НПФ, в зависимости от того, где формируется накопительная пенсия. В качестве правопреемника можно указать любого человека по своему усмотрению. Если заявления о выборе правопреемника нет, то рассчитывать на получение накопленных средств могут родственники первой очереди (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители и усыновители), второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если человек умер до назначения выплаты за счет средств накоплений, после назначения срочной пенсионной выплаты (при этом правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений) или после назначения единовременной выплаты, но эта выплата еще не перечислялась.

Для получения средств у правопреемников есть 6 месяцев со дня смерти близкого человека, обратиться следует к страховщику — СФР или НПФ. Если правопреемник пропустил указанный срок, восстановить его можно только в судебном порядке.В Челябинской области в прошлом году 3771 правопреемник получил 142,6 млн рублей. Средний размер выплат составил 37,8 тыс. рублей, максимальный размер — 529,2 тыс. рублей.