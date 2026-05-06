Как челябинцам справиться с тревогой во время атак БПЛА

Медицинский психолог Сергей Козулин — о панике, кортизоле и пользе простых ритуалов

Южноуральцы привыкают к новой реальности — к вероятности появления в небе беспилотников и ракет. Предупреждения МЧС вызывают бурю разных эмоций: от растерянности до страха. Как правильно реагировать на опасность, рассказал старший медицинский психолог Челябинской областной специализированной психоневрологической больницы № 1 Сергей Козулин.

«Сообщения об угрозе в Челябинской области рассылают недавно. Первая реакция нашей психики бурная: тело выбрасывает кортизол — гормон стресса. И это нормально. Однако каждому из нас нужно понять, что сигнал об опасности не означает неминуемую смерть. СМС-рассылка — это максимальная степень предосторожности, а не прогноз вероятности», — говорит Сергей Козулин.

После получения сообщения Сергей Козулин советует не додумывать ситуацию, а просто выполнить рекомендации МЧС: отойти от окон, собрать документы. И сказать себе: «Рассылка не означает, что что-то плохое случится здесь и сейчас. В прошлые разы все окончилось хорошо — и сейчас будет так же».

Если тревога не уходит, возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. В первую запишите то, что можете контролировать. Например, закрыть окна, перейти в коридор, собрать документы. Во вторую — моменты, которые от вас не зависят. Например, время полета и траектория БПЛА, работа ПВО. Задача — работать только с первой колонкой. Про вторую старайтесь даже не думать.

«Это упражнение не нужно делать идеально. Вы можете пропустить что-то в колонках — ничего страшного. Главное — сам факт, что вы разделили ответственность: за что-то вы отвечаете, за что-то — нет», — добавляет психолог.

Также не следует специально вслушиваться в тишину или вглядываться в небо. Это сканирование — оно заставляет мозг слышать угрозу в каждом обычном звуке. Пока вы сканируете — только подогреваете тревогу.

«Тревога очень любит статику. Поэтому лучше встать, походить, можно вслух проговаривать свои действия: „Я сейчас закрою жалюзи, шторы, поставлю чайник и вернусь к делам...“ Такие рутинные ритуалы помогают отвлечься», — замечает психолог.

Наверное, многие замечали, что тревожные мысли лезут в голову по ночам.

«Когда мы пассивны, мозг активно перерабатывает прожитый день и события прошлого. Физическое движение от этого отвлекает», — добавляет Сергей Козулин.

Если и это не помогает, обратитесь к специалистам:

— телефон доверия областной психоневрологической больницы № 1: 8 (351) 269-77-77;

— телефон доверия Кризисного центра в Челябинске: 8 (351) 735-51-61.

«Нужно понимать: если ситуация станет действительно критической, будет объявлен другой уровень сигнализации, например, завоют сирены. Пока этого нет, нужно просто быть бдительным», — отмечает психолог.

Сергей Козулин также советует не выискивать информацию об опасности в мессенджерах и социальных сетях, не искать свидетельства очевидцев («кто-то что-то видел и слышал»). Это только усиливает тревогу. Лучше отвлечься от тревожной темы и переключиться на другое.

«Утром можно смело делиться переживаниями с коллегами — в этом нет ничего плохого. Плохо, когда тревога переходит в патологическое состояние и мешает жить», — отмечает Сергей Козулин.

