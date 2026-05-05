В Минбезопасности объяснили, когда включают сирены в Челябинской области

Этот сигнал сообщает о высокой степени угрозы и требует немедленных мер безопасности

Информацию о возможной угрозе органам власти передают войска ПВО Минобороны России. Сирены включают не сразу, а только в случае подтверждения информации и при появлении дополнительных данных о направлении цели и возможной опасности для конкретной территории. Сирена — сигнал о высокой степени угрозы, требующий немедленных мер безопасности.

Также в министерстве общественной безопасности добавляют, что если сообщение появляется в канале РСЧС Челябинской области в MAX или приходит в виде СМС, это значит, что информация носит предварительный, предупредительный характер. Такие уведомления помогают жителям быть внимательными и оперативно выполнять дальнейшие рекомендации при необходимости.

Жителей просят сохранять спокойствие, следить исключительно за официальными сообщениями и не доверять непроверенной информации. Система оповещения работает поэтапно именно для того, чтобы своевременно предупредить людей и не создавать лишней тревоги.