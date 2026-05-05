Челябинские страховщики включили в полисы риски от БПЛА

Средняя стоимость страховки составит 5000 рублей

Страховые компании, работающие в Челябинской области, начали включать в действующие полисы риски от БПЛА. При этом стоимость становится дороже минимум на 10%. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как выгоднее застраховать жилье от падения дрона.

Отдельный полис только от повреждения беспилотником на рынке страхования не найти. Но можно добавить эти риски в страховку вместе с другими угрозами — потопом, пожаром, кражей и тому подобным.

В «Т-Страховании» уточнили, что оформляется добровольный полис страхования квартиры, в котором указываются всевозможные риски нанесения вреда жилью, в том числе БПЛА. Такой полис отличается от обязательной страховки, которую банки требуют оформить на квартиры, находящиеся в ипотеке или в залоге.

Стоимость стандартного полиса для квартиры в челябинской новостройке площадью 40,5 кв. м и стоимостью около 5 млн рублей составит 5,2 тысячи рублей. Будут застрахованы стены, пол, перекрытия, отделка, электроника, мебель и даже одежда. Общая сумма покрытия — 1,5 млн рублей. Чем сумма покрытия больше, тем дороже будет стоить полис. Максимальный вариант страховки такой квартиры обойдется в 13,6 тысячи рублей.

Компания «Альфа-Страхование» расширила перечень возможных рисков по комплексной программе страхования домов. Теперь страховка покрывает повреждения, нанесенные строениям из-за падения дронов и их обломков, даже если произошедшее признано терактом. Ранее выплаты зависели от юридической трактовки произошедшего.

«Покрытие убытков из-за падения летательных аппаратов и их обломков, как правило, включено во все классические программы страхования жилой недвижимости, но в случае признания падения БПЛА террористическим актом стандартное покрытие прекращает свое действие. Поэтому мы приняли решение расширить покрытие, чтобы наша страховка загородной недвижимости покрывала все современные риски», — пояснили в компании.

В прифронтовых районах страхованием имущества занимаются далеко не все компании. В приграничных зонах страхование ведется, но стоимость полиса выше, как и франшиза (выплата страхователя при наступлении страхового случая). На Южном Урале средний ее размер составляет 10 тысяч рублей, а страхового полиса — 5 тысяч рублей.

В «Сбер-Страховании» пояснили, что в любом случае выгоднее оформлять страховку не на месяц или три месяца, а сразу на год. Она обойдется на 5% дешевле. Защита квартиры уже включает в себя риски повреждения имущества при падении БПЛА.