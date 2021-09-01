Штраф за резиновый стрит-арт: южноуральцам запретили использовать шины в благоустройстве

Резиново-каучуковой эпохе в благоустройстве городов и деревень пришел конец

В России запретили использовать в благоустройстве старые шины. Любителям дворового арта грозят серьезные штрафы. И дело тут вовсе не в эстетики - о вкусах, как говорится, не спорят. Виной всему материал шин, который может принести вред окружающей среде. Законодатели решили: раз отслужившие по своему прямому назначению покрышки представляют опасность, их надо правильно утилизировать. Закон вступил в силу летом этого года. Однако пунктов приема и переработки «лысых» шин в Челябинской области не так много, да и не все могут принять покрышки у южноуральцев бесплатно. Журналист ИА «Первое областное» разбиралась в судьбе резиновых клумб и лебедей.

Форумы и переписки в соцсетях садоводов «заголосили» о запрете использовать старые покрышки без переработки. В сознании целого поколения нашей необъятной страны отслужившие свой автомобильный век шины получали вторую бесконечную жизнь, как только их наполовину вкапывали в землю. Из покрышек строили целые детские городки, резиновые препятствия в спортивных площадках и манежах для обучения вождению, ими отделяли зоны во дворах. Разноцветные клумбы из колес еще до цветения в них петуний и ноготков привлекали к себе внимание в палисадниках. Многочисленные чебурашки, «смешарики», матрешки «глазели» на прохожих. А лебеди? Это же целое движение, скульптурный стрит-арт... Резиново-каучуковой эпохе в благоустройстве городов и деревень пришел конец.

Со вздохом облегчения вздохнули те, кому зрелище дворов-огородов представляется страшным сном, где главный герой кошмара — резиновый лебедь со смиренно опущенной, ребристой от протектора, головой и, непременно, ядовито-красным клювом.

Однако, как скоро власти приступят от радикальных на бумаге мер до практического применения закона, зависит от самих властей. Согласно российскому федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) изношенные шины относятся к IV классу опасности. Поэтому они требуют особого порядка обращения.

А вкопанные в плодородную землю, служащие не просто клумбой, а бывает и грядкой, покрышки представляют угрозу загрязнения окружающей среды.

«Изношенные автомобильные шины подлежат утилизации. Данная процедура осуществляется специальными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В процессе утилизации покрышки превращают в резиновую крошку, из которой затем изготавливают „мягкие покрытия“ для спортивных и детских площадок, вторсырье также используется в дорожной отрасли», — прокомментировали в министерстве экологии Челябинской области.

Между тем, в регионе не так много этих специализированных организаций. И если в Челябинске их еще может набраться с десяток, то в том же Магнитогорске она всего одна. То есть на весь юг области, со всеми его сельскохозяйственными районами, промышленными и производственными предприятиями есть всего один пункт приема и переработки шин.

Но и здесь не стоит думать, что эти пункты с удовольствием примут резиновых лебедей от южноуральцев. В среднем, чтобы сдать на утилизацию четыре колеса от легкового авто нужно заплатить в этот пункт 600 рублей. Не та мотивация, которую хотелось бы получить, правда?

Есть пункты, которые готовы купить покрышки, но, например, только импортные от грузовых авто. Они будут стоит от 50 рублей за штуку.

Шиномонтажные станции сдают таким пунктам колеса и платят в среднем от 1 тысячи рублей за тонну. Таким небольшим частным «шиномонтажкам» нужны документы, что они утилизируют покрышки клиентов. Нередко колесные мастера сдают одну тонну, а остальные покрышки просто сваливают подальше и представляют отчетность об утилизации.

И простым любителям резиновых клумб грозят штрафы.

«В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления среды влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей», — пояснили в Минэкологии региона.

Существенные административные штрафы грозят предпринимателям — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Еще страшнее юрлицам — на них могут возложить штраф — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Поэтому, пока административные комиссии не пошли по улицам и дворам, в регионе объявляются массовые раскопки уже практически вросших в землю и многослойно выкрашенных, отслуживших не один десяток лет и еще столько же простоявших, старых покрышек.

Пока эпоха колесной архитектуры не ушла окончательно в небытие, предлагаем читателям запомнить самые яркие его формы. Ну, или выглянуть в окно, может там еще «плывет» на просторах палисадника очередной резиновый памятник гордой птице.

