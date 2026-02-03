Как Челябинская область помогает ветеранам СВО восстанавливать здоровье

Медицинская помощь включает диспансеризацию, реабилитацию и бесплатный отдых в санаториях по всей России

В Челябинской области выстроена система медицинской и психологической помощи для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Координацией занимается региональное отделение госфонда «Защитники Отечества», созданное в июне 2023 года. Об этом рассказали на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

«В настоящее время бойцы возвращаются домой в основном по причине ранения или заболевания. И большая часть из них нуждается в медицинской помощи. Она включает несколько направлений», — пояснил заместитель руководителя фонда по вопросам медицинской реабилитации Андрей Устинов.

Помощь начинается с углубленной диспансеризации. По соглашению с Минздравом области ее проводят 62 лечебных учреждения.

«Диспансеризация предусматривает два этапа. Первый — осмотр терапевта и базовые анализы. Второй — дообследование у узких специалистов, например: у невролога, лора, офтальмолога, хирурга и травматолога, которые принимают решение о дальнейшем лечении, наблюдении и постановке на диспансерный учет», — рассказал Устинов.

Для удобства ветеранов фонд организует «Дни здоровья», приглашая медиков прямо в свое помещение.

Следующий шаг — медицинская реабилитация в учреждениях региона, таких как госпиталь ветеранов войн.

Важным направлением является санаторно-курортное лечение.

«В 2005 году санаторно-курортное лечение взял на себя Социальный фонд России. Сейчас проблем с получением санаторно-курортного лечения для наших ветеранов практически нет. За прошлый год они приняли около 700 южноуральцев. По линии Социального фонда существует 12 санаториев по всей России, от Анапы до Кузбасса, которые принимают наших ветеранов. Лечение, питание, проезд туда и обратно бесплатные. Все ветераны очень довольны», — отметил Устинов.

Многие ветераны СВО нуждаются в психологической помощи.

«Правда, не все ветераны соглашаются пройти консультацию. Психолога часто путают с психиатром, это их пугает. Доказываем, на пальцах объясняем, что психологическая помощь нужна», — добавляет Устинов.

В фонде работают два клинических психолога с медицинским образованием. Помощь оказывается в разных форматах: личные и онлайн-консультации, групповые и семейные занятия.

Особое внимание уделяется помощи семьям. В прошлом году в регионе запустили проект «Своя сила» при поддержке Томского педагогического университета.

«Мы обучаем навыкам психологической помощи в основном мам, жен, сестер — женщин, которые находятся в тылу и переживают за судьбу родных», — рассказала заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

Женщин обучают принципам поддержки «равный равному», чтобы они могли помогать и своим близким, и другим.

«Проект был запущен полгода назад. В нем 15 женщин. Еще через полгода участницы проекта получат диплом о повышении квалификации и смогут оказывать психологическую помощь ветеранам спецоперации и их близким», — сообщила Павлова.

А уже в конце февраля стартует новый набор программы: бесплатное обучение смогут пройти еще 10 человек.

В 2026 году ветераны СВО Челябинской области начали получать бесплатные билеты к месту реабилитации.

