Ветераны СВО Челябинской области начали получать бесплатные билеты к месту реабилитации

Бывшие бойцы могут бесплатно добраться до санаториев в пяти федеральных округах России

С 2026 года ветераны СВО начали получать бесплатные проездные билеты на проезд в санатории, подведомственные Социальному фонду, сообщает Отделение СФР России по Челябинской области.

Новая форма поддержки действует параллельно с уже существующей системой компенсации расходов на проезд после возвращения. Ключевое преимущество нового способа: ветерану не нужно тратить собственные средства и затем обращаться за их возмещением. Проездные билеты на все виды транспорта выдаются специалистами Отделения СФР одновременно с направлением в реабилитационный центр.

Особое внимание уделяется тем, кто нуждается в сопровождении.

«С этого года ветераны могут приезжать на лечение в реабилитационные центры вместе с сопровождающими, которым также оплачивается проезд, проживание и питание. Это касается участников спецоперации с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Как получить направление на реабилитацию?

Право на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в центрах СФР имеют все демобилизованные ветераны СВО с удостоверением ветерана боевых действий, независимо от того, служили они по призыву или по контракту.

Подать заявление можно несколькими способами:

— на портале госуслуг;

— лично в клиентской службе Отделения СФР;

— через МФЦ.

«Специалисты рассмотрят заявку в течение двух рабочих дней, сообщат ветерану о вынесенном решении и обсудят с ним удобную дату поездки. Путевка предоставляется в текущем режиме и в удобное для ветерана время. Вариант оплаты проезда — компенсация или билеты — можно выбрать при подаче заявки», — добавляет Владимир Шаронов.

К заявлению необходимо приложить медицинскую справку по форме 070/у (для санаторно-курортного лечения) или направление по форме 057/у (для медицинской реабилитации). За 10 дней до заезда направление в центр будет отправлено выбранным заявителем способом: на email, в личный кабинет на «Госуслугах» или почтой.

Детали лечения

Срок санаторно-курортного лечения — до 21 дня.

Срок медицинской реабилитации может быть индивидуально продлен по показаниям.

Если ветеран ранее не проходил освидетельствование, диагностику и курс лечения проведут в самом центре.

Путевка предоставляется один раз в год.

Где расположены центры?

Центры реабилитации СФР расположены на территории пяти федеральных округов: Центрального, Приволжского, Южного, Уральского и Сибирского. Ближайшие для жителей Челябинской области реабилитационные центры СФР — это «Тараскуль» (Тюмень), «Омский» (Омская область), «Ключи» (Томская область).

Все центры адаптированы для лечения маломобильных пациентов. Подробная информация о каждом из них размещена на официальном сайте СФР.

Для справки. Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра СФР: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).