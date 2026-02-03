На Южном Урале создают кинологическую службу для поиска тел погибших в зоне СВО

Здесь будут готовить служебных собак для работы на фронте

В Челябинской области появится специальная кинологическая служба, которая займется поиском тел погибших в зоне специальной военной операции. Об этом на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» рассказал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

«Один из наших земляков потерял сына, который был офицером и участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Когда сын числился пропавшим без вести, отец отправился на поиски его тела. Работа заняла долгое время, но в итоге отцу удалось найти погибшего сына и вместе с другими добровольцами — поднять другие тела. Во время этой работы появилось понимание, что нам нужна кинологическая служба, потому что собаки хорошо находят тела под завалами», — рассказал министр.

Отец обратился к губернатору области с предложением о создании такой службы на территории региона. Ее задача — готовить собак для работы в зоне СВО. Работать с ними на месте будут добровольцы из отрядов «Барс».

«Мы уже определили площадку, где будет проходить такая подготовка. Нашли кинологов, которые могут проводить обучение собак. Сейчас создается юридическое лицо, которое будет непосредственно осуществлять подготовку и отправку этих собак на фронт», — рассказал Александр Гриб.

По словам министра, задача на ближайшее время — начать работу с собаками, ведь не все животные пригодны для такой сложной службы, их нужно специально выращивать и воспитывать.

Кинологическую службу планируют запустить в течение 2026 года.