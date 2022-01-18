Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: советы МЧС и медиков

Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий

В ночь на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В эту ночь принято окунаться в иордань, чтобы очиститься от грехов, ведь, согласно поверью, вода в эту ночь в водоемах становится святой и приобретает особые целительные свойства. Однако окунаться в прорубь можно не всем. Тем, кто решил это сделать, сотрудники МЧС и медики рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Перед купанием нужно как следует размяться, а также растереть тело жирным кремом или оливковым маслом. Погружаться в прорубь следует постепенно, а находиться в воде не рекомендуется более одной минуты в целях предотвращения переохлаждения организма. После купания необходимо растереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.

Во время крещенских купаний запрещено:

купание без представителей служб спасения;

купание детей без присмотра взрослых;

ныряние в воду непосредственно со льда;

купание в необорудованных местах;

распитие спиртных напитков, купание в состоянии опьянения;

ныряние в прорубь вниз головой.

Окунаться в прорубь противопоказано гражданам:

с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

с сахарным диабетом;

с заболеваниями органов дыхания;

с заболеваниями центральной нервной системы;

тем, кто перенес инсульт или инфаркт.

Не рекомендуется принимать участие в крещенских купаниях пожилым людям, беременным женщинам и подросткам.





«Перепад температур вызывает спазм сосудов, за которым последует головокружение и тошнота. Это могут ощутить на себе даже полностью здоровые люди. Для тех, у кого есть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, последствия могут быть довольно серьезными. Все-таки погружаться в иордань без предварительной подготовки — закаливания — не рекомендуется»,— отметил врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Потапов.

В этом году в Челябинске оборудуют шесть купелей: две на озере Смолино, две на Шершневском водохранилище и две на Первом озере. В крупных городах региона также оборудуют купели, причем в Магнитогорске окунуться в иордань можно будет только обладателям QR-кодов. А на озере Тургояк соорудили часовню изо льда и снега, внутри которой оборудовали прорубь.

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