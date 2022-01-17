Купель и ледяная часовня: на Тургояке обустроили площадку для крещенских купаний

На озере установили раздевалку и организовали парковку

На озере Тургояк подготовили все необходимое для Крещения. Там организовали купель и иордани для набора воды, установили раздевалку, обустроили автопарковку, провели временное освещение. Завтра, 18 января, комиссия проведет приемку и проверит качество и безопасность площадки, сообщили в пресс-службе ГОЧС.

«Дежурство экстренных служб города у официальной городской купели начнется 18 января в 21:00 и завершится 19 января в 22:00. За безопасность горожан будут отвечать ОМВД, ГИМС, ПСО, пожарные и скорая помощь», — рассказали сотрудники экстренных служб.

Южноуральцев просят не пытаться совершать обряд омовения в местах, не оборудованных соответствующим образом.

Добавим, на Тургояке соорудили часовню из снега и льда. Внутри нее прорубь, в которую можно будет окунуться на Крещение.

фото: Челябинская епархия

Напомним, шесть купелей будут работать для челябинцев. Кроме того, по всей области организовано еще несколько мест, где можно окунуться. Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие сутки.