Челябинцам рассказали, какой будет погода на Крещение

Помимо температуры, синоптики рекомендуют обращать внимание на ветер

19 января православные христиане отмечают Крещение Господня. По народному календарю наступает период крещенских морозов. Самая холодная погода на Крещение в Челябинске наблюдалась в 2006 году, самая теплая — в 2020 году. А что ждет горожан в этом году? Корреспондент ИА «Первое областное» связалась с главным синоптиком областного Гидрометеоцентра Надеждой Ячменевой и узнала прогноз на один из главных православных праздников.

В XXI веке в Челябинске самая холодная погода 19 января наблюдалась в 2006 году: столбики термометров показывали до −32 °C. Самая теплая — в 2020 году: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, среднесуточная температура составляла всего −3 °C. В прошлом году погода на Крещение в Челябинске была в рамках климатической нормы — около −20 °C.

К чему же готовиться горожанам в этом году?

«По расчетам температура воздуха на Крещение ночью опустится до −11, −16 °C, в горах до −6, −11 °C. Днем воздух прогреется до −3, −8 °C. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. По ветро-холодовому индексу температура теплоощущения ниже на 6 °C», — рассказала Надежда Ячменева.

Иными словами, в ночь на 19 января температура воздуха будет ощущаться почти как −20 °C.

Напомним, в этом году в Челябинске откроют шесть купелей: на Первом озере, на Шершнях и на озере Смолино. Подробнее о купелях, организованных в крупных городах Челябинской области, читайте в нашем материале.