19 января православные христиане отмечают Крещение Господня. По народному календарю наступает период крещенских морозов. Самая холодная погода на Крещение в Челябинске наблюдалась в 2006 году, самая теплая — в 2020 году. А что ждет горожан в этом году? Корреспондент ИА «Первое областное» связалась с главным синоптиком областного Гидрометеоцентра Надеждой Ячменевой и узнала прогноз на один из главных православных праздников.
В XXI веке в Челябинске самая холодная погода 19 января наблюдалась в 2006 году: столбики термометров показывали до −32 °C. Самая теплая — в 2020 году: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, среднесуточная температура составляла всего −3 °C. В прошлом году погода на Крещение в Челябинске была в рамках климатической нормы — около −20 °C.
К чему же готовиться горожанам в этом году?
«По расчетам температура воздуха на Крещение ночью опустится до −11, −16 °C, в горах до −6, −11 °C. Днем воздух прогреется до −3, −8 °C. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. По ветро-холодовому индексу температура теплоощущения ниже на 6 °C», — рассказала Надежда Ячменева.
Иными словами, в ночь на 19 января температура воздуха будет ощущаться почти как −20 °C.
Напомним, в этом году в Челябинске откроют шесть купелей: на Первом озере, на Шершнях и на озере Смолино. Подробнее о купелях, организованных в крупных городах Челябинской области, читайте в нашем материале.