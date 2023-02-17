Кадровую политику в условиях мобилизации экономики обсудили федеральные эксперты на примере Челябинска

Главе Минобра РФ показали, как готовят и трудоустраивают инженеров на Южном Урале

В Челябинске в пятницу, 17 февраля, прошло заседание по решению кадровых задач промышленных предприятий в условиях мобилизации экономики. На мероприятие собрались представители южноуральского сектора экономики, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Модератором встречи выступил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Собравшиеся осудили механизмы кадрового обеспечения в промышленном секторе, в том числе на примере подготовки и трудоустройства южноуральских специалистов. Подробнее — в материале.

Сложившаяся ситуация в стране выявила необходимость пересмотра подходов и механизмов кадрового обеспечения, в том числе для содействия предприятиям ОПК в поиске высококвалифицированных инженерных, конструкторских и рабочих кадров.

Первый зампред Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенев напомнил, что в октябре 2022 года решением президента был сформирован координационный совет при премьер-министре, где создали три рабочие группы, а в декабре сформировали группу по вопросам, связанным с СВО. Владимир Гутенев возглавляет группу по мобилизационной экономике: госзаказ, мобилизационные мощности и резервы, финансовая устойчивость предприятий и кадры.

«Кадры — очень серьезный, больной вопрос. Есть ряд конкретных рецептов, которые нам необходимо максимально быстро реализовывать, поэтому важен диалог с промышленным сообществом с одной стороны и высшей школы — с другой. Уже сформулированы предложения. Мы понимаем важность зарплат в привлекательности работы в оборонно-промышленном комплексе, и уже ряд законопроектов внесены. Надеюсь, что мы сегодня по-деловому обсудим проблемные вопросы и выработаем конкретные предложения», — отметил Владимир Гутенев.

Работающий сегодня в Челябинске министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что перед всеми стоят серьезные вызовы, в том числе перед университетами. Вузы наращивают количество бюджетных мест, принимают множество различных программ, но дефицит кадров все же есть.

«Университетам надо меняться, но есть большая просьба к бизнесу и компаниям более четко формулировать запросы. Нужно иметь в виду, что вузы сегодня не только готовят инженерно-технические кадры с высшим образованием, но в структуре многих из них находятся учреждения СПО. Что касается самих вузов, то мы их соответствующим образом настроим: сроки обучения, конкретные программы», — сказал министр.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что необходимо обсуждение практических задач, поскольку кадровая обеспеченность стала задачей номер один. Для промышленности и предприятий оборонки сегодня решают стратегические вопросы. Так, Челябинская область стала лидером среди регионов — участников федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на практическую подготовку будущих специалистов в промышленных и производственных отраслях. В рамках программы в области действуют 8 кластеров на базе учреждений среднего профессионального образования.

Глава региона рассказал о кооперации ЮУрГУ с автозаводом «Урал», который готов выступить индустриальным партнером по созданию центра профессиональных компетенций в городе Миассе и представить соответствующую производственную площадку.

«Благодарю за то, что выбрали Челябинскую область площадкой для обсуждения столь важных стратегических вопросов. Урал не зря называют кузницей кадров — в целом для промышленности и, конечно же, для предприятий ОПК. Сегодня мы решаем вопросы и стратегические: реализуем, к примеру, проект „Профессионалитет“, самое большое количество центров по этой программе организовано именно в Челябинской области. Также занимаемся профориентацией школьников. Это уже более отдаленная перспектива, но без этого тоже не обойтись», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, по инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе увеличат количество бюджетных мест на инженерные специальности в учреждениях среднего профессионального образования.

В Челябинской области практикуется привлечение студентов высшего и среднего профессионального образования к работе на производстве, разрабатываются индивидуальные планы. Более 3 тыс. человек прошли производственную практику в 2022 году, в настоящее время на практике еще около 400 студентов, до конца июня эта цифра будет увеличена в 4 раза. ЮУрГУ готовит заявку для участия в отборе по включению в реализацию федерального проекта «Передовые инженерные школы». Инициативу поддержали крупные предприятия машиностроения: АЗ «Урал», «ЧТЗ-УРАЛТРАК», Завод «СпецАгрегат» — и приборостроительной отрасли.

О конкретных практиках решения задач кадрового обеспечения рассказал министр промышленности Павел Рыжий и заместитель министра образования Челябинской области Виталий Литке.