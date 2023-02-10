Алексей Текслер поставил в пример взаимодействие производства и образования в Озерске

Губернатору показали, как в городе готовят специалистов для ПО «Маяк»

В пятницу, 10 февраля, в ходе рабочей поездки в Озерск губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил технический колледж и школу-интернат № 37. В колледже реализуется программа «Профессионалитет». По ней в колледже создан образовательно-производственный центр (кластер) атомной отрасли. Как Озерск стал лидером в стране по подготовке кадров для градообразующего предприятия — в материале ИА «Первое областное».

После открытия ледовой арены «Высота» Алексей Текслер посетил Школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 37. Школа рассчитана на круглосуточное пятидневное пребывание ребят. Мастерские интерната были закрыты на ремонт в 2000 году. В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер при посещении Озерского городского округа рекомендовал представить предложения по ремонту мастерских школы № 37.

Теперь здесь обновили здание и завезли новое оборудование. После приказа Минпросвещения у школы появилась возможность обучать детей и в 10—11-х классах. Для этого необходимо было создать современные условия для ребят. В учебном заведении провели капитальный ремонт мастерских, где учат будущих столяров, швей и овощеводов. Теперь школа получает соответствующую лицензию. А выпускники интерната смогут поступить в специализированные учебные заведения.

«Когда есть профессия, то это совсем другая ситуация. Прошу предприятия рассмотреть возможность принять их на работу после завершения обучения», — отметил Алексей Текслер в ходе встречи.

В школе-интернате есть спортивный зал, но он давно не видел ремонта. Зал расположен в отдельном здании. Глава региона поручил навести здесь порядок и провести ремонт. Следующей точкой рабочей поездки стал Озерский технический колледж. Здесь создан образовательно-производственный кластер по атомной отрасли в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Партнером проекта стало градообразующее предприятие города Озерска, с которым неразрывно связаны история и традиции колледжа — ФГУП «Производственное объединение „Маяк“», входящее в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Студентов уже ориентируют по специальностям, востребованным на ПО «Маяк». Наставниками обучающихся являются сами работники предприятий. Алексей Текслер пообщался с ребятами и узнал, что многие из них после завершения обучения планируют сразу пойти на работу, а кто-то намерен продолжить свое образование в вузе.

Участие в программе «Профессионалитет» позволило колледжу приобрести новое оборудование для мастерских. Здесь учат высокотехнологичным профессиям, в которых часто употребляются такие термины, как «мехатроника», «роботы», «программное управление» и многие другие слова, относящиеся к цифровым специальностям на производстве. Не забывают здесь и о других профессиях, необходимых для производства: сварщики, операторы станков с программным управлением, мастера стекольных работ, столяры и плотники. Обучают и некоторым строительным направлениям.

«Сегодня потребность в рабочих профессиях очень высока. Мы как регион являемся лидером в стране по внедрению нового формата, когда в дополнение к традиционным формам обучения идет активное взаимодействие с предприятием. Приобретается новое современное оборудование, идет работа над профессиональными лабораториями, где можно обучить ребят всему необходимому, это близко к тому, что есть на предприятиях», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул: Озерск — единственный город в стране, где программа «Профессионалитет» реализуется сразу в двух образовательных учреждениях — ОТИ НИЯУ МИФИ СПО учреждение среднего профессионального образования и ГБПОУ «Озерский технический колледж». А Челябинская область — лидер в стране по формам внедрения федеральной программы «Профессионалитет». В регионе создано восемь образовательных кластеров по федеральному проекту.

Алексей Текслер отметил необходимость расширения практики в регионе, когда учебные заведения имеют партнера-предприятие, куда учащиеся могут в дальнейшем пойти работать.

«Будем в этом направлении дальше продолжать работать. Есть у нас хорошие примеры такой практики. Я считаю, это такой приоритет, на котором надо сосредоточиться. Будем поддерживать такие СПО, взаимодействовать с такими предприятиями», — резюмировал губернатор.