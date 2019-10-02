Запустил отопление и уволился: врио главы Карталинского района подал в отставку

Сергей Ломовцев сам написал заявление об уходе.

Послушать 00:00

Стало известно, что врио главы Карталинского района Сергей Ломовцев добровольно подал в отставку.

Напомним, в районе возникли серьезные проблемы с началом отопительного сезона. 25 сентября в районе не были запущены две котельных, а врио главы отправился в отпуск. Алексей Текслер лично позвонил Сергею Ломовцеву и потребовал вернуться из Краснодарского края в Карталы, чтобы уладить вопросы с отоплением.

«Инициатива ухода Сергея Ломовцева в отставку принадлежала губернатору Алексею Текслеру. Ее озвучил приехавшие в район Виталий Шиков, начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области. Ломовцев добровольно покинул пост, он вернется на предыдущую должность — заместителя главы Карталинского района по вопросам ЖКХ», — сообщили в пресс-службе администрации Карталинского района.

Временно исполнять обязанности мэра будет Галина Синтяева, руководитель Контрольно-счетной палаты Карталинского муниципального района.