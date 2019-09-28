Из-за возгорания полностью эвакуировали ТРЦ «Алмаз»

По предварительным данным на подземной парковке взорвался автомобиль.

Послушать 00:00

Сегодня, 28 сентября, вечером в Челябинске были эвакуированы сотрудники и посетители ТРЦ «Алмаз» в Челябинске. Дым шел из подземной парковки торгового комплекса

«Мы почувствовали запах гари, но огня не видим. Всех срочно вывели, мы не успели даже одеться», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» очевидцы.

По сообщениям других свидетелей, в самом комплексе они слышали хлопок.

«Мы были в одном из магазинов, услышали хлопок, а спустя минут 10 началась эвакуация. На парковке взорвалась машина, Не думаю, что она взорвалась как в боевиках, но хлопок точно был», — рассказали очевидцы.

В данный момент посетители и сотрудники торгового комплекса эвакуированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.