Известный легкоатлет Николай Голубенков умер в Челябинске

Информацию подтвердили в Министерстве спорта региона.

В Челябинске умер известный легкоатлет Николай Голубенков. Доцент кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ, 13-кратный чемпион России на дистанциях 800, 1 500 и 5 000 метров и бронзовый призер чемпионата СССР 1957 года на дистанции 1 500 метров скончался в 88 лет. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Министерства спорта региона. Информацию о смерти Николая Голубенкова также подтвердили и в Федерации лёгкой атлетики Челябинской области.



«Министерство спорта Челябинской области с прискорбием сообщает о безвременной кончине Голубенкова Николая Ивановича, внесшего огромный вклад в становление и развитие легкой атлетики на Южном Урале»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства.

Помимо перечисленных выше наград в активе Николая Голубенкова есть чемпионство Спартакиады народов РСФСР 1959 года на дистанциях 1 500 и 5 000 метров и четвёртое место в беге на 5 000 метров во Всемирной студенческой универсиаде. Большую часть своей жизни он посвятил развитию лёгкой атлетики в ЮУрГУ и в Челябинской области. Придя в вуз в 1961 году, Николай Голубенков подготовил 12 мастеров спорта СССР, чемпионов и призеров Советского Союза и Российской Федерации.