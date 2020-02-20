«Изрежу, утоплю»: пожилая челябинка сбежала из дома из-за сына-тирана

Женщине не верят соседи.

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Уже месяц 85-летняя челябинка из поселка Аэропорт живет в холодной бане. Женщина утверждает, что сбежала от постоянных побоев сына-тирана. В срубе нет ни электричества, ни продовольствия. Но даже это лучше, чем терпеть насилие от рук родного человека.

«Он же меня убьет. Он сам говорит: «Я тебя убью все равно, утоплю! Вот сумка, вот мешки, изрежу, утоплю! И знакомый увезет на машине», — рассказывает пенсионерка.

Женщина утверждает, что сын увлекается спиртным, после чего и распускает руки. Якобы 65-летний мужчина не хочет жить с ней, поэтому и старается выжить из дома. Также она поделилась, что он состоит на учете в полиции, а 20 лет назад обвинялся в покушении на убийство. Сейчас он парализован, но все же опасен. Журналистов на порог он не пустил — пригрозил участковым.

В поселке женщине не верят. Говорят, что она душевно больна. А сына жалеют и защищают.

«Нехорошая! Такая она баба-болтун, сплетница. Все люди нехорошие, она одна хорошая! Куда вы ни ходите — вам все так скажут», — говорит соседка.

В прошлом году пенсионерка трижды обратилась в полицию. Но состава преступления не нашли, как и синяков на теле «жертвы».

«По обращению местной жительницы о причинении телесных повреждений сотрудниками управления „Металлургический“ МВД России по Челябинску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировала начальник отделения по взаимодействию со СМИ МВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

Местный участковый пообещал навещать семью каждый день.

К слову, ежегодно в России от домашнего насилия гибнут 14 тысяч женщин — это один человек каждые 40 минут. Поэтому, что скрывается от глаз соседей и полиции за этими белыми занавесками, останется «семейной» тайной.