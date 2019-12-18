Эхо Усть-Катава? Отец из Ленинградской области держал детей взаперти и насиловал дочь

История похожа на трагедию, недавно произошедшую на Южном Урале.

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В ленинградской области задержали многодетного отца по подозрению в педофилии. По данным следствия, в течение семи лет мужчина насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, которой на данный момент 13 лет.

Родители и восемь детей, часть из которых были приемными, проживали в деревне Химози. Трехэтажный коттедж стоял на окраине за высоким забором. 46-летний мужчина держал детей в стенах жилища, они даже не гуляли. Дома он обучал их физической подготовке. Во время задержания в помещении обнаружили автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Он заключен под стражу.

«Следователи СК России подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела, а также с участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. В ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, в которой воспитывается шесть несовершеннолетних детей, а также причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Напомним, похожая история случилась недавно в Усть-Катаве. Там многодетная мать Дина Азизова 11 лет держала взаперти двух дочек и сына. Женщина запрещала им выходить из дома, посещать школу и общаться со сверстниками. Когда дети сбежали из дома, она подожгла коттедж и свела счеты с жизнью.