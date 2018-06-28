/ Южноуральские изобретатели в прямом эфире на 1obl.tv расскажут о своих достижениях

Зрители узнают про уникальное освещение, сувенирную клюшку и напиток от алкоголя.

Сегодня, 28 июня, медиахолдинг ОТВ распахнет свои двери для изобретателей. Конструкторы расскажут о своей деятельности в прямом эфире. Новаторские предложения появляются все реже. Спикеры поделятся своими достижениями и проанализируют текущую ситуацию.

В 2018 году южноуральские новаторы пополнили перечень Роспатента несколькими изобретениями. Среди них светодиодное осветительное устройство для наружного и внутреннего освещения; многофункциональная хоккейная клюшка, противоалкогольный напиток «АПИ», а также способ синтеза углеродсодержащих наночастиц и попутного получения технического водорода. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

В качестве спикеров выступят:

Людмила Солодкина, директор центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты;

Всеволод Скремета, заместитель руководителя федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Челябинской области;

Станислав Даровских, профессор, доктор технических наук, изобретатель, заведующий кафедрой инфокоммуникационных технологий ЮУрГУ;

Виталий Попов, изобретатель, доктор технических наук, профессор Южно-Уральского государственного аграрного университета.

Начало в 10 часов. Следить за ходом трансляции можно здесь.