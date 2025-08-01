Из-за перекрытий дорог в Челябинске образовались 8-балльные пробки

Вместе с тем подскочили цены на такси

В Челябинске вечером 1 августа образовались пробки 8 баллов из-за перекрытия нескольких крупных дорог. О сильных пробках на Меридиане, Черкасской и Троицком тракте сообщают корреспонденты Первого областного информагентства.

Так, «стоит» весь центр, Блюхера, Дарвина, Худякова, Северный Луч и Свердловский проспект. Читатели с ЧМЗ сообщают, что на въезде в район крупная пробка, машины не двигаются с места. Те, кто пытался проехать со стороны Хитрого мостика, образовали еще один затор.

Тем временем ГАИ закрыла движение по Меридиану из-за крупного пожара, дорогу перекрыли от улицы Руставели до Троицкого тракта в обоих направлениях, сотрудники ДПС разворачивают все машины. Для тех, кто въезжает в город со стороны Троицкого тракта, организовали объезд через поселок АМЗ. Видео пробки на Меридиане вы можете увидеть в нашем телеграм-канале.

Одновременно с этим в такси резко взлетел ценник. Поездка из центра в Металлургический, Курчатовский или Тракторозаводский районы обойдется в 600-800 рублей. За два километра в центре города придется отдать больше 300 рублей.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинске перекрыты участки улиц Цвиллинга, Энгельса, Каслинской, Свердловского проспекта и Победы. На ЧМЗ на два года закрыт мост на улице Черкасской, который ведет в район, движение организовано по второму мосту, ведущему в центр.