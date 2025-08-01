Крупный пожар на складе с алкоголем тушат на въезде в Челябинск

Площадь возгорания составила 2,3 тыс. кв. метров

1 августа на улице Игуменке в Челябинске произошел крупный пожар. Загорелся склад, в котором хранился алкоголь. К месту тушения привлекли 130 человек, пожарный поезд и 37 единиц техники. Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара. Собрали все, что известно к этому часу.

Улица Игуменка расположена на Меридиане, там — скопление складских помещений. Возгорание произошло в помещении 97. К месту прибыли сначала 60 человек и 15 единиц техники. Был организован штаб и задействованы пять звеньев газодымозащитной службы. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка в здании.

По предварительным данным, пострадавших нет. Уже через полчаса к месту привлекли более 138 специалистов и 38 единиц техники. Работает пожарный поезд. Замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей производит мобильная лаборатория. Площадь возгорания к этому часу составила 2300 квадратных метров.

Вокруг места образовались крупные пробки. Прокуратура области поставила на контроль установление причин пожара. Видео с места — в нашем телеграм-канале.