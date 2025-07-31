В Челябинске с 1 августа закроют часть моста на ЧМЗ и изменят маршруты автобусов

Транспорт поедет по западной части моста через Миасс на Черкасской



С 1 августа начинается основной этап капитального ремонта моста через реку Миасс. Закрытие восточной части моста продлится до июня 2027 года, сообщает администрация Челябинска.

В связи с закрытием транспорт будет направлен по западной части моста: по двум полосам в сторону центра и одной полосе в сторону Металлургического района. Автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

Также с 1 августа изменятся маршруты автобусов 16с, 25с и 31.

Автобус 16с при движении в сторону ЧМК будет иметь дополнительную остановку «Першино» (остановочный пункт в районе дома Черкасская, 8). Движение по улице Пети Калмыкова сохранят в обе стороны.

Автобус 25с будет курсировать по Черкасской в обе стороны.

Автобус 31 в сторону ЧМК будет двигаться по Черкасской, а в сторону Академика Королева — без изменений по улице Пети Калмыкова.

Кроме того, на мосту укладываются пути для трамваев, что позволит организовать движение вагонов в Металлургический район. Трамвайное сообщение планировали открыть с 6 августа.

Работы на этом важном транспортном объекте проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».