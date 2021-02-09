В Челябинской области ожидается сильный ветер и похолодание до -26 градусов

Утром будет еще холоднее, чем днем

Сегодня утром, 9 февраля, синоптики обещают похолодание в Челябинской области до -33 градусов. Днем будет теплее, однако ожидаются метели и порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в регионе похолодает до −23, −28 градусов, при прояснении ожидается до −33 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Днем будет чуть теплее — до −18, −23 градусов, в низинах синоптики прогнозируют до −26 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег, метели. Ветер западный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров опустятся до −26, −28 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем воздух прогреется незначительно: по данным гидрометеоцентра, ожидается −20, −22 градуса. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный от 9 до 14 метров в секунду.