IX Парижский полумарафон стартовал в Нагайбакском районе

В этом году он будет двухдневным

Сегодня, 31 мая, в селе Париж Нагайбакского района состоялся торжественный старт IX Парижского полумарафона. Открыл мероприятие фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров, передает ИА «Первое областное».

«Желаю всем участникам получить массу эмоций и впечатлений, обрести новых друзей и с радостью пробежать одну из дистанций. Ну а спортсменам зарубиться и побороться за победу»,— обратился к участникам и гостям полумарафона Роман Костомаров.

Но приехал фигурист не только для того, чтобы дать старт полумарафону: у челябинской Эйфелевой башни он проведет автограф-сессию.

Программа Парижского полумарафона в этом году насыщенная: сегодня пройдут забег на 5 километров, северная ходьба, велогонки на 30 и 15 километров и ночной забег «Огни уральского Парижа». В этот же день под сводами Эйфелевой башни российские дизайнеры представят свои коллекции на Парижской неделе моды.

В воскресенье, 1 июня, состоится забег на 21,1 километра, 10 километров, забег «Парижская миля» и детский забег «Мой первый километр».