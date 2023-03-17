По словам директора IT-лицея Лилии Емельяновой, закрепление жилых домов за образовательной организацией проводит администрация муниципального района. По месту жительства к IT-лицею сейчас относится микрорайон Привилегия. Школа уже работает на пределе: лицей рассчитан на 1100 мест, а на 1 сентября здесь будут учиться 1280 школьников.
«В первые классы в этом году мы планируем набрать 90 человек. Это дети, которые живут в поселке Привилегия, а также сестры и братья детей, которые уже учатся в нашем лицее. Для них прием документов стартует 27 марта», — говорит директор «IT-лицея Привилегия» Лилия Емельянова.
Все они имеют право подать документы на зачисление в школу во время первой волны приемной кампании — до 30 июня. И только на втором этапе, с 6 июля, школа начнет принимать документы от всех желающих на оставшиеся места, в том числе и от жителей Белого Хутора.
Останутся ли места, пока непонятно. В марте в микрорайоне Привилегия сдают новый дом, там тоже будут дети школьного возраста.
Лилия Емельянова не исключает, что лицей откроет дополнительные места. Но тогда более старшим школьникам IT-лиця придется учиться в две смены.
Напомним, «IT-лицей Привилегия» был открыт в январе 2023 года.
Между тем в Белом Хуторе уже строят новую школу. Работы планируют завершить в декабре 2024 года.