IT-лицей под Челябинском может открыть дополнительные места для Белого Хутора

Но пока школа планирует набрать только 90 первоклассников

Жители поселка Белый Хутор возмущены, что их детям — будущим первоклассникам — выделили места за 17 километров от дома — в школе Кременкуля, хотя рядом работает «IT-лицей Привилегия». Почему детям предлагают ездить в другую школу и есть ли шанс начать учебу в своем поселке, читайте в материале ИА «Первое областное».

По словам директора IT-лицея Лилии Емельяновой, закрепление жилых домов за образовательной организацией проводит администрация муниципального района. По месту жительства к IT-лицею сейчас относится микрорайон Привилегия. Школа уже работает на пределе: лицей рассчитан на 1100 мест, а на 1 сентября здесь будут учиться 1280 школьников.

«В первые классы в этом году мы планируем набрать 90 человек. Это дети, которые живут в поселке Привилегия, а также сестры и братья детей, которые уже учатся в нашем лицее. Для них прием документов стартует 27 марта»,

— говорит директор «IT-лицея Привилегия» Лилия Емельянова.

Все они имеют право подать документы на зачисление в школу во время первой волны приемной кампании — до 30 июня. И только на втором этапе, с 6 июля, школа начнет принимать документы от всех желающих на оставшиеся места, в том числе и от жителей Белого Хутора.

Останутся ли места, пока непонятно. В марте в микрорайоне Привилегия сдают новый дом, там тоже будут дети школьного возраста.