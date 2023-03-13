Запись в первые классы на Южном Урале стартует раньше обычного — в конце марта

Первые заявления начнут принимать 27 марта

В 2023 году в Челябинской области, как и по всей России, снова меняются правила приема в первые классы. Главное новшество: принимать заявления от родителей начнут раньше обычного. Об этом и других нюансах приемной кампании в понедельник, 13 марта, рассказали челябинские эксперты.

«В 2023 году приемная кампания в первые классы должна начаться не позже 1 апреля. Чтобы сервисы выдержали нагрузку, разные города и районы открывают прием заявлений в разные дни. Большая часть территорий сделает это уже 27 марта, последние территории начнут прием заявлений 1 апреля»,

— рассказывает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Например, в Челябинске приемная кампания в первые классы стартует 31 марта, в 9:00. В это время откроется электронная запись в школы и распахнут свои двери приемные комиссии школ.

График начала приемной кампании в других муниципалитетах можно узнать по этой ссылке.

Как и в прошлом году, приемная кампания в школы разделена на два этапа:

— с 1 апреля по 30 июня идет прием тех, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе, и детей, подающих заявление по прописке;

— с 6 июля по 5 сентября — тех, кто поступает на оставшиеся места.

3) в приемной комиссии школы лично;4) отправить пакет документов на электронную почту школы или «Почтой России».

При поступлении в школу необходимо представить три документа:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;

— паспорт родителя или законного представителя.

У детей с ограниченными возможностями здоровья также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).

Еще одно важное новшество 2023 года: не будет пробной записи в школы. Раньше родителям давали возможность потренироваться в подаче электронного заявления. Перед началом приемной кампании черновики автоматически удаляли.

«Теперь этого нет. Но уже с 15 марта на портале „Госуслуги“ семья может создать черновик заявления, который можно сохранить в системе и отправить в школу, когда стартует прием заявлений. Причем родители или другие законные представители могут создать там несколько черновиков. Примут только один, который будет отправлен первым»,

— говорит начальник отдела ведомственных информационных систем и цифровой трансформации Челябинского института развития образования Тамара Орехова.

Если родители по каким-то причинам напишут разные заявления, если попросят зачислить ребенка в разные школы, система тоже примет лишь первое заявление. Остальные она забракует.

В 2023 году для приема ребят в начальную школу по Челябинской области создали 48 тысяч 84 места.

«Реальный поток первоклассников будет меньше — около 45 тысяч. То есть мест хватит всем, даже еще останутся. Конечно, эти места располагаются неодинаково. Высокая потребность там, где строятся молодые жилые микрорайоны, а объектов образования поблизости нет. Но хочу сказать: в школу попадут все»,

— замечает Елена Коузова.

Также эксперты призывают родителей отдавать детей в учебные заведения рядом с домом. «Все начальные школы страны сейчас работают по одной программе, которая основана на „Школе России“. Это очень удобно, если ребенок в какой-то момент куда-нибудь переедет, — нагнать программу легко», — говорит директор челябинского лицея № 148 Лариса Демчук.

«Сегодня начальная школа одинаковая для всех. Нужно дать ребенку возможность получить базовые знания и научиться учиться. За это время в нем хотя бы в общих чертах проявится гуманитарий или естественник, а уже в 5—8-х классах преподаватели-предметники разглядят его неординарные задатки и посоветуют, какой профиль выбрать и куда поступать»,

— считает Елена Коузова.

Раскрыть ребенка, замечают эксперты, помогут кружки и секции. Если в школе все одинаковое для всех, то на просторах допобразования ребенок может выбирать занятие по душе, а также воспитывать самостоятельность.