«В 2023 году приемная кампания в первые классы должна начаться не позже 1 апреля. Чтобы сервисы выдержали нагрузку, разные города и районы открывают прием заявлений в разные дни. Большая часть территорий сделает это уже 27 марта, последние территории начнут прием заявлений 1 апреля», — рассказывает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
Например, в Челябинске приемная кампания в первые классы стартует 31 марта, в 9:00. В это время откроется электронная запись в школы и распахнут свои двери приемные комиссии школ.
График начала приемной кампании в других муниципалитетах можно узнать по этой ссылке.
Как и в прошлом году, приемная кампания в школы разделена на два этапа:
— с 1 апреля по 30 июня идет прием тех, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе, и детей, подающих заявление по прописке;
— с 6 июля по 5 сентября — тех, кто поступает на оставшиеся места.
Заявление можно подать одним из удобных родителям способов:
1) через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области»;
2) через Региональный портал государственных услуг Челябинской области;
3) в приемной комиссии школы лично;
4) отправить пакет документов на электронную почту школы или «Почтой России».
При поступлении в школу необходимо представить три документа:
— свидетельство о рождении ребенка;
— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;
— паспорт родителя или законного представителя.
У детей с ограниченными возможностями здоровья также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).
Еще одно важное новшество 2023 года: не будет пробной записи в школы. Раньше родителям давали возможность потренироваться в подаче электронного заявления. Перед началом приемной кампании черновики автоматически удаляли.
«Теперь этого нет. Но уже с 15 марта на портале „Госуслуги“ семья может создать черновик заявления, который можно сохранить в системе и отправить в школу, когда стартует прием заявлений. Причем родители или другие законные представители могут создать там несколько черновиков. Примут только один, который будет отправлен первым», — говорит начальник отдела ведомственных информационных систем и цифровой трансформации Челябинского института развития образования Тамара Орехова.
Если родители по каким-то причинам напишут разные заявления, если попросят зачислить ребенка в разные школы, система тоже примет лишь первое заявление. Остальные она забракует.
В 2023 году для приема ребят в начальную школу по Челябинской области создали 48 тысяч 84 места.
«Реальный поток первоклассников будет меньше — около 45 тысяч. То есть мест хватит всем, даже еще останутся. Конечно, эти места располагаются неодинаково. Высокая потребность там, где строятся молодые жилые микрорайоны, а объектов образования поблизости нет. Но хочу сказать: в школу попадут все», — замечает Елена Коузова.
Также эксперты призывают родителей отдавать детей в учебные заведения рядом с домом. «Все начальные школы страны сейчас работают по одной программе, которая основана на „Школе России“. Это очень удобно, если ребенок в какой-то момент куда-нибудь переедет, — нагнать программу легко», — говорит директор челябинского лицея № 148 Лариса Демчук.
«Сегодня начальная школа одинаковая для всех. Нужно дать ребенку возможность получить базовые знания и научиться учиться. За это время в нем хотя бы в общих чертах проявится гуманитарий или естественник, а уже в 5—8-х классах преподаватели-предметники разглядят его неординарные задатки и посоветуют, какой профиль выбрать и куда поступать», — считает Елена Коузова.
Раскрыть ребенка, замечают эксперты, помогут кружки и секции. Если в школе все одинаковое для всех, то на просторах допобразования ребенок может выбирать занятие по душе, а также воспитывать самостоятельность.