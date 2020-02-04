Активисты из Кусы ищут место для выловленного из пруда памятника Сталину

После реставрации его решили оставить в городе.

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В Кусинском районе активисты организации «Суть времени» ищут варианты, куда установить памятник Сталину. Скульптура была найдена на дне пруда, в 2018 году ее извлекли. После этого был проведен опрос, в котором приняли участие 1700 человек. Им предложили три варианта: оставить памятник в городе, передать в музей или выбросить обратно в пруд. 72% проголосовали за то, чтобы установить памятник в Кусе.

«Мы хотели установить его в честь 75-летия Победы. Сейчас мы думаем и рассматриваем варианты, где можно это сделать. Памятник еще не готов. В феврале мы планировали закончить реставрацию, но сейчас готова только верхняя часть, нужно еще восстанавливать руку, которая утеряна и предстоит поработать с низом. Руку придется заново лепить», — прокомментировал для сайта bfm74.ru активист движения «Суть времени» Станислав Стафеев.

На данный момент у памятника полностью отреставрирована голова и плечи. Над остальным мастерам придется еще поработать.