/ Борис Дубровский освоил искусство каллиграфии на открытии Года Японии

Южноуральцев ждет череда необычных мероприятий

Пианист Садакоцу Цутира стал главным гостем вечера на открытии Года Японии в Челябинской области. Торжественная церемония состоялась в филармонии. Концерт «20 музыкальных шедевров, изменивших мир» стал первым в череде тематических мероприятий, которые приобщат южноуральцев к азиатской культуре. Губернатор взял в руки кисть для написания иероглифов и попробовал себя в искусстве японской каллиграфии.

Мы открываем не просто Год Японии в России. Мы получаем взаимный доступ к богатейшим культурным традициям двух стран. У зрителей была возможность увидеть фотовыставку, посвященную Токио. Здесь, в Челябинской филармонии, мы встречаемся с искусством японской каллиграфии, а сейчас услышим музыкальные шедевры, одинаково близкие сердцам русских и японцев. А главное — это живое общение, самое ценное, что дарит этот Год. Уверен, что Год Японии в России откроет новые возможности для совместных проектов и новые грани нашего сотрудничества. Желаю всем добрых впечатлений, благополучия и успехов. — отметил в ходе открытия Года Японии губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что концерт классической музыки — не единственное мероприятие в рамках интеграции южноуральцев в японскую культуру. В Государственном историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Токийские истории». О дальнейших мероприятиях станет известно позже.