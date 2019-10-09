Более 200 млн направят на прививки от рака шейки матки для девочек в Челябинской области

Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт во время визита в региональный онкоцентр.

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Сегодня, 9 октября, первый заместитель губернатора Челябинкой области Ирина Гехт посетила челябинский онкоцентр, на базе которого в июне этого года был создан Центр диагностики и лечения опухолей молочной железы. Главной задачей специалистов центра является выявление заболеваний у женщин на ранней стадии.

На сегодняшний рак молочной железы в структуре женской смертности от новообразований занимает первое место по стране и второе по региону. Ранняя диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии, в этом случае прогноз может быть более благоприятным для пациентки. В Центре работают пять врачей онкологов-маммологов. В среднем, ежемесячно помощь получают 2,5 тыс. человек, более ста из них ставят диагноз «рак молочной железы». В ЧОКЦОиЯМ есть современное оборудование для проведения дообследования женщин с подозрением на РМЖ. Ультразвуковое исследование молочных желез проводится на аппаратах экспертного класса, специалисты центра продемонстрировали современный цифровой маммограф.

«Регион, к сожалению, демонстрирует цифры, которые выше среднероссийских, и для нас стоит задача снизить смертность от злокачественных новообразований, повысить выявляемость на ранних стадиях и в максимально короткие сроки назначить необходимое лечение. И сегодня нам это удается: выявляемость растет, снижается смертность, но не в тех масштабах, о которых мы хотели бы говорить. Сегодня здесь максимально созданы все условия, чтобы женщина смогла получить необходимое исследование, диагностику, и ей в короткие сроки было назначено лечение», — отметила Ирина Гехт.

В ходе визита первый замгубернатора заявила, что со следующего года в Челябинской области с целью профилактики онкозаболеваний введут новые прививки для девочек. Их смогут поставить все желающие абсолютно бесплатно.

«Губернатором было принято решение выделить более 200 миллионов рублей на профилактику вируса папилломы человека для девочек старше 14 лет. В мировой практике это практически стопроцентная профилактика рака шейки матки. Мы уже со следующего года начинаем профилактические прививки, для нас это стратегически важный момент», — подчеркнула Гехт.

Также планируется создание кабинетов мужского здоровья, в том числе, по профилактике заболеваемости раком легкого. По итогам встречи также было заявлено о выделении дополнительных средств на стимулирование выявления онкозаболеваний на ранней стадии. Перед регионом стоит задача максимально приблизить возможности современной диагностики к жителям области, сократить так называемый «зеленый коридор». Важно, чтобы в течение двух недель пациент смог получить необходимую диагностику и лечение.