/ Ирина Шейк «познакомила» поклонников со своей мамой

Поводом стал день рождения родительницы топ-модели из Еманжелинска.

Известная уроженка Южного Урала Ирина Шейк показала поклонникам свою маму. Фотографию с ней супермодель опубликовала в Инстаграм в день рождения родителя. Так Ирина Шейк выразила любовь к ней. Супермодель назвала маму человеком №1 в своей жизни и сообщила, что добивается всего благодаря ей.

Поклонники Ирины Шейк, следящие за жизнью супермодели в соцсетях, тотчас отреагировали на фото. За день публикация собрала несколько сотен тысяч «лайков», а в комментариях многие посчитали необходимым сообщить, как похожи женщины, и как обе удивительно красивы.