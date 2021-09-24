Ирина Гехт оценила вероятность прихода гриппа на Южный Урал

И еще раз призвала земляков этой осенью прививаться от двух инфекций

В Челябинской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Помимо этого в поликлиниках региона сегодня можно привиться от гриппа. Прошлой зимой до Челябинской области грипп не дошел, однако в нынешнем году эпидемиологи предрекают активность его вируса. Об этом в пятницу, 24 сентября, журналисту медиахолдинга «Первый областной» рассказали в правительстве региона.

«Эпидемиологи говорят: если в прошлом году ковид вытеснил грипп, то в этом году грипп все-таки будет. А сочетание ковида и гриппа может привести к тяжелому течению заболевания. Поэтому я еще раз призываю южноуральцев привиться от коронавируса и от гриппа. Все вакцины для этого есть в медицинских организациях», — говорит первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сейчас на Южном Урале от коронавируса уже привились около 970 тысяч человек. Каждый день от ковида медики прививают 2600—3000 южноуральцев. Первоначальный план по вакцинации 60% взрослого населения выполнен больше чем наполовину. Но этого недостаточно.

«Вирус мутирует и становится все более агрессивным: 60% привитых, о которых мы говорили летом, уже недостаточно. Чтобы остановить циркуляцию коронавируса, сегодня нужно достигнуть 80% иммунизации населения», — добавляет Ирина Гехт.

По словам политика, вакцина от коронавируса поступает в регион крупными партиями и регулярно. Например, вчера Южный Урал получил 70 тысяч доз «Спутника V».

«Сегодня в медицинских организациях есть около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса. Люди могут привиться в любой момент. Еще раз подчеркивают, что это нужно сделать обязательно, поскольку уже началась заболеваемость ОРВИ, и во многих регионах страны уже отмечены случаи гриппа», — говорит Ирина Гехт.

На днях федеральные СМИ сообщили о временной приостановке выпуска антиковидной вакцины «КовиВак». Однако, по словам Гехт, поставки этого препарата в Челябинскую область были небольшими — всего 13 тысяч 260 доз. Большинство южноуральцев, выбравших для защиты эту вакцину, уже поставили второй компонент, а для других он зарезервирован и находится в медицинских учреждениях. Проблем с постановкой второй прививки у жителей региона не будет.

Также Ирина Гехт напомнила землякам, что прививка не защищает на 100% от заражения коронавирусом, но защищает на 100% от смерти. По статистике, среди привитых коронавирусом заражаются только 0,3% людей. Причем у них, как правило, не бывает стремительной пневмонии и практически отсутствует зависимость от кислорода. Болезнь проходит в легкой либо в средне-тяжелой форме.

В каком порядке лучше ставить прививки от гриппа и коронавируса, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».



Кстати, напоминаем, в ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Адреса прививочных пунктов и график их работ опубликован на нашем сайте.