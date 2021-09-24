В ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Вот полный список мобильных пунктов и график работы медицинских бригад в Челябинске.
Челябинск
25 сентября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Космос»: 12:00—16:00.
Гипермаркет «Лента» на ул. Черкасской, 23: 10:00—13:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
26 сентября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Адреса по Челябинской области:
Магнитогорск
25 сентября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.
26 сентября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.
ТРК «Семейный парк»: 10:00 — 14:00.
Чебаркуль
25 и 26 сентября
Колхозный рынок: 9:00 — 13:00.
Минирынок: 13:00 — 16:00.
Миасс
25 и 26 сентября
ТРК «Слон»: 11:00 — 15:00.
Златоуст
25 и 26 сентября
ТРК «Тарелка»: 12:00 — 17:00.
Чесма
26 сентября
ТЦ «Магнит»: 10:00 — 14:00.
Пласт
25 и 26 сентября
ТК «Раздолье»: 9:00 — 13:00.
Касли
25 сентября
ТЦ «Перекресток»: 11:00 — 14:00.
Троицк
25 и 26 сентября
Медпункт на ЖД Вокзале: 10:00 — 19:00 (для железнодорожников).
Копейск
25 сентября
ТК «Слава»: 10:00 — 13:00.
Материал дополняется. Адреса прививочных пунктов по региону будут добавлены в текст статьи позже.
Напоминаем: при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Документы нужны, чтобы после прививки вас внесли в единый реестр привитых, что позволяет получить сертификат с QR-кодом.
Напомним, в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».