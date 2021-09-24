В ТРК Челябинской области 25 и 26 сентября продолжается вакцинация от коронавируса

Публикуем все адреса и график работы мобильных медицинских бригад

В ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Вот полный список мобильных пунктов и график работы медицинских бригад в Челябинске.

Челябинск

25 сентября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Космос»: 12:00—16:00.

Гипермаркет «Лента» на ул. Черкасской, 23: 10:00—13:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

26 сентября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Адреса по Челябинской области:

Магнитогорск

25 сентября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.

26 сентября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.

ТРК «Семейный парк»: 10:00 — 14:00.

Чебаркуль

25 и 26 сентября

Колхозный рынок: 9:00 — 13:00.

Минирынок: 13:00 — 16:00.

Миасс

25 и 26 сентября

ТРК «Слон»: 11:00 — 15:00.

Златоуст

25 и 26 сентября

ТРК «Тарелка»: 12:00 — 17:00.

Чесма

26 сентября

ТЦ «Магнит»: 10:00 — 14:00.

Пласт

25 и 26 сентября

ТК «Раздолье»: 9:00 — 13:00.

Касли

25 сентября

ТЦ «Перекресток»: 11:00 — 14:00.

Троицк

25 и 26 сентября

Медпункт на ЖД Вокзале: 10:00 — 19:00 (для железнодорожников).

Копейск

25 сентября

ТК «Слава»: 10:00 — 13:00.

Материал дополняется. Адреса прививочных пунктов по региону будут добавлены в текст статьи позже.

Напоминаем: при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Документы нужны, чтобы после прививки вас внесли в единый реестр привитых, что позволяет получить сертификат с QR-кодом.



Напомним, в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

