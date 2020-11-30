Ирин Гехт предсказала судьбу депутата, которого застали на закрытой вечеринке без маски

Какие санкции ждут Марселя Хазиева за поход «на день рождения друга».

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт предположила, чем может закончиться закрытая вечеринка в челябинском клубе «Гэтсби», которая состоялась в пятницу 27 ноября. Одним из участников вечеринки был депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев.

«Материалы по мероприятию изучает полиция. Суд должен принять решение до конца недели. Возможное наказание — от штрафа до закрытия. По формальным признакам работу клуба могут приостановить. А депутату, если он действительно был без маски, Роспотребнадзор может выписать штраф за несоблюдение масочного режима», — заметила Ирина Гехт.

Напомним, после скандала сам Марсель Хазиев заявил, что ходил на день рождения к другу, а значит, вряд ли нарушил закон.

Напомним, в Челябинской области из-за коронавируса введён режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия в закрытых помещениях проводятся при условии ограниченной численности гостей. Также участники таких мероприятий обязаны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.