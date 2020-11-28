Челябинского депутата застали на закрытой вечеринке

Полиция нагрянула на тайное открытие ночного клуба в центре города.

Минувшей ночью в центре Челябинска полиция пресекла вечеринку, проходившую в помещении открывшегося клуба GATSBY. Среди лиц, присутствовавших на мероприятии, был замечен депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев, который вступил в пререкания с сотрудниками полиции, назвал себя адвокатом и уверял стражей порядка, что имеет место быть не открытие ночного клуба, а частная вечеринка. На видео, распространившимся в соцетях видно, как депутат Хазиев достаточно агрессивно разговаривает с сотрудниками полиции. В то же время он не заявил, что является депутатом Центрального района города. Представившись адвокатом «лица, организовавшего вечеринку», он, в частности, сравнил действия полиции с проникновением в жилище («все равно, что в квартиру зашли»), требовал от сотрудников органов внутренних дел назвать номера жетонов, а на замечание с их стороны, что стражи порядка действуют на основании Закона «О полиции», возмутился: «Какой еще закон о полиции?!»

Депутат Хазиев, сообщив корреспонденту 1obl.ru, что сотрудники полиции его не задерживали, письменно прокомментировал случившееся, попросив привести его слова полностью.

«В пятницу вечером я действительно по приглашению друзей пришёл на вечеринку, день рождения друга. Его друзья сняли для него особняк в центре города, чтобы отметить день рождения. Приглашённые были друзья, друзья друзей, родственники. Под конец вечеринки я услышал, как жаловалась девушка, что на вечеринку ворвались люди в форме полиции и просто в пуховиках.

Это была частная вечеринка, как на арендованном загородном доме, только в центре. Люди в форме полиции не представились, не предъявили удостоверение, не показали номер жетона, это и в видео видно, и в дом они просто зашли. Конечно, никому не понравится, чтобы к кому то на день рождения ворвались незнакомые люди. Я склонен верить, что это были сотрудники полиции, но в этой ситуации надо разбираться. Многие гости это реально расценили, как беспредел. Я поэтому заступился за девушку, которой просто подсовывали что-то подписать, и сказал, что нужно ознакомиться и если она не согласна, то может написать, что не согласна.

Сам по себе я могу оказывать юридические услуги. И челябинцы знают это, особенно в ЖКХ и не только. Назвался адвокатом просто от возмущения. Банально, как любой человек, оговорился. С кем не бывает.

Теперь по другой теме, ограничения для ночных клубов, ресторанов, банкетов. Я, конечно, поддерживаю губернатора в этом направлении, но не лишней будет поддержка данного сектора, так как реальные настроения среди данного спектра мне известны. У людей аренда, расходы, в настоящий момент многие просто остались без работы, уволены тысячи людей. С этим нужно что-то делать.

По вчерашней вечеринке нужно разбираться. Возможно, просто не так поняли и подумали, что это какой-то ночной клуб из-за музыки. Интерпретация в СМИ, так как её преподносят, я связываю со своей правозащитной деятельностью в ЖКХ. За мной постоянно следят, машина ездит, подумываю нанять охрану. Сейчас я реально готов, что и в спальню ко мне могут ворваться. Но я такой пусть выбрал, меня в этом поддерживает моя семья и мои избиратели.

Ни к какому клубу, ресторану, Диснейленду я отношения не имею»,

— подчеркнул господин Хазиев.





Ночной клуб GATSBY, об открытии которого вечером 27 ноября сообщали множественные рекламные посты в соцсетях, расположен в помещении двухэтажного дома по улице Пушкина, в котором некогда располагался один из самых известных ночных клубов Челябинска «Baden-Baden».

Напомним, что несколько дней назад губернатор Челябинской области ввел ограничения на работу заведений индустрии развлечений и общественного питания. Так, работа общепита ограничена временем с 6 часов утра до 23 часов вечера, при этом запрещены музыкальные выступления, танцы, дискотеки.

Марсель Хазиев — депутат Центрального района Челябинска. Ранее был членом политической партии «Единая Россия», откуда не так давно был исключен за помощь на выборах в Законодательное собрание Челябинской области представителю другой политической партии.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Челябинской области не стали комментировать произошедшее.