/ Малый и средний бизнес Челябинской области предлагают освободить от части налогов

Так правительство намерено улучшать инвестклимат региона.

Новый путь для улучшения инвестиклимата в Челябинской области выбрало региональное правительство. Для этого малый и средний бизнес, а также лизинговые компании, передавшие свое имущество предпринимателям, освободят от налога на движимое имущество. Такие изменения в законодательство предложил внести губернатор Борис Дубровский.

Освободить малый и средний бизнес от налога на движимое имущество мы решили с расчетом на дальнейшее улучшение инвестклимата в Челябинской области и ускорение реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона. — подчеркнул Борис Дубровский.

Организации, работающие в сфере железнодорожных междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок получат пониженную налоговую ставку. Это предупредит рост тарифов на транспортную логистику для бизнеса.



Напомним, накануне Борис Дубровский внес на рассмотрение ЗСО аналогичное предложение. Оно касалось предприятий, которые сотрудничают с министерством экологии и работают над уменьшением выбросов в регионе. Им снизят, вплоть до обнуления, налоговую ставку на движимое имущество. Несмотря на потерю доходов областного бюджета, правительство готово на такой шаг.