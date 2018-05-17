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/ Производитель мягких контейнеров заключит контракт с Челябинской областью

Производитель мягких контейнеров заключит контракт с Челябинской областью

Проект рассчитан на 8 лет.
сегодня в 13:34
  |  Общество

Договор между Российской Федерацией, Челябинской областью и ООО «Интерпак-М» заключат в ближайшее время. Крупная фирма намерена создать производственный комплекс по выпуску полимерных изделий и мягких контейнеров. Решение приняли на межведомственной комиссии Минпромторга.

Для Южного Урала этот проект даст возможность увеличить сумму налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Также в регионе будет создано современное предприятие по производству промышленной полимерной упаковки, которая востребована в разных областях. Кроме того, проект будет способствовать развитию ряда смежных отраслей. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Восьмилетний проект реализуют в четыре этапа. За это время разработают и согласуют все детали, приобретут и начнут использовать оборудование, построят здание, подключат коммуникации. Предполагается, что прибыль от производства появится в 2020 году, выпуск первой продукции запланирован годом ранее.

Трехсторонний специальный инвестиционный контракт является для региона новым этапом сотрудничества, позволяющим получить определенные преимущества. Во-первых, объем инвестиций проекта составит не менее 828 млн рублей. Во-вторых, будет создано 200 новых рабочих мест. В-третьих, за период реализации проекта объем налогов, планируемых к уплате, составит 367 миллионов рублей. Также проект ООО «Интерпак-М» позволит диверсифицировать экономику региона, дать толчок к развитию обрабатывающих производств. — пояснил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

По данным областного минэкономразвития, группа компаний «Интерпак» 18 лет производит востребованный высокотехнологичный продукт.

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Комментарии

Алексей
15:29, 17.05.2018
И ни слова где построят!!! Область то большая !!!

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