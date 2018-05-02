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Россельхознадзор выявил нарушения на мясном производстве в Челябинске

В мясе обнаружены остатки антибиотиков.
сегодня в 14:08
  |  Происшествия

Региональный Россельхознадзор обнародовал результаты проверки на мясном предприятии «Таврия». Там с 4 по 27 апреля проводилась плановая проверка. Специалисты ведомства выявили ряд нарушений, в том числе требований ветеринарного законодательства РФ.

По результатам исследований 1 проба мяса птицы дала положительный результат: в ней обнаружили остатки нитрофуранов (группа антибактериальных средств). По данному факту Россельхознадзором будет проведено дополнительное обследование предприятия, выработавшего эту продукцию мяса птицы. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

Кроме того, выявлен ряд нарушения на самом предприятии. Предприниматель не смог подтвердить документально проведение лабораторных исследований микробиологического контроля качества дезинфекции холодильников. Также вовремя не проводятся исследования воздуха на заражение грибком. Бизнесмену выдано предписание на устранение нарушений.

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