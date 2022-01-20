Студенты Челябинского государственного института культуры из Анголы, Бразилии, Колумбии, Сирии, Ирака и Египта в праздник Крещения Господня посетили храм в Чебаркуле. Вместе с местными верующими зарубежные гости прошли крестным ходом на озеро Чебаркуль и окунулись в крещенскую купель. Для многих из них купание в ледяной воде — это первый незабываемый опыт, сообщает сегодня, 20 января, пресс-служба митрополии.
«Было настолько холодно, что даже тела не чувствовал. Остались прекрасные впечатления. Так красиво все было, и на душе стало хорошо», — поделился впечатлениями студент из Колумбии Габриель Фрайха.
После ночного богослужения иностранцы остались на праздничную трапезу с православной молодежью объединения «Фавор» и настоятелем храма Преображения Господня протоиереем Димитрием Егоровым. Гости делились своими впечатлениями о России, ее культуре и традициях.
На следующий день гости в сопровождении священника побывали на колокольне храма и на месте падения метеорита в озеро Чебаркуль.
Напомним, в прошлом году студент из Анголы принял православие в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Таинство для 23-летнего Алешандре-Бэнза Эдсона, который в родной стране играл в государственном оркестре, провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. 7 января парень среди прочих помогал владыке Алексию вести Божественную литургию в честь Рождества Христова в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Как иностранец пришел к православию, читайте в нашем материале.
В Челябинске к традиционным крещенским купаниям на водоемах подготовили шесть прорубей. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали возле двух иорданей — на Шершневском водохранилище и озере Смолино — и убедились, что, несмотря на предостережение Роспотребнадзора, желающих окунуться в прорубь меньше не стало.
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