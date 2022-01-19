«Не вода, а огонь!» Челябинцы отметили Крещение купанием в проруби

В южноуральской столице подготовили шесть купелей

В Челябинске к традиционным крещенским купаниям подготовили шесть прорубей на водоемах. Их оборудовали лесенками с перилами и антискользящим покрытием, а возле них дежурили полицейские, врачи и спасатели. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на двух крещенских иорданях на Шершневском водохранилище и озере Смолино и убедились в том, что несмотря на предостережения Роспотребнадзора, желающих окунуться в проруби меньше не стало.

На улице −8 градусов. Прохладно, но не так холодно, как это бывает на Крещение. Опытные и закаленные горожане вспоминают, как ныряли в прорубь и при 25-градусном морозе. Возможно, такая «щадящая» погода поспособствовала тому, что на двух челябинских водоемах в ночь с 18 на 19 января было достаточно многолюдно. Скажем, по данным городской службы спасения год назад в Челябинске около 4 тысяч горожан окунулись в ледяные купели в Крещение. Точную цифру в этом году скажут позже — проруби будут доступны и сегодня, до 15:00. Но есть ощущение, что в этот раз желающих окунуться в ледяные купели будет не меньше.

На Шершневском водохранилище (у микрорайона Сосновка) было не так многолюдно. Люди вереницей тянулись к проруби, где были оборудованы теплые палатки для переодевания. Приходили семьями. Многие из них, если судить по репликам, в первый раз.

Считается, что купание на праздник Крещения Господня помогает смыть грехи и укрепить здоровье. Вода в этот день считается целебной. Вот только медики из года в год не перестают напоминать — такие омовения могут принести не пользу, а вред организму. Тем более в условиях пандемии, а страну вот-вот захлестнет «омикрон».

«Я религиозный человек, в церковь пару раз в месяц всей семьей ходим. И к купаниям в Крещение Господня отношусь положительно. Сегодня вот с сыном пришел, он еще маленький, ему рано в прорубь. Святой водой ему лицо умыл. Я сам обязательно в купель зашел бы, но простывший. В таких случаях рисковать здоровьем нельзя», — говорит Евгений.

Ошибочно думать, что купание в купели — это только для православных. Автору строк и раньше неоднократно доводилось видеть, как ныряют в прорубь представители других религий. И в этот раз нашел этому очередное подтверждение.

«Я мусульманин. Родился и вырос в Таджикистане, но уже 7 лет живу в Челябинске. Сюда пришел из любопытства ради. За новыми ощущениями. Давно хотел их получить, но все как-то не получалось. Наконец-то получилось найти время и возможности. Ощущения — классные. Не вода, а огонь! Как будто заново родился», — говорит Сафарали, который пришел к купели на Шершневском водохранилище со своей девушкой.

Крещенские купания — старая традиция, существующая в нашей стране. Верующие считают, что такой обряд очищает душу и приближает их к Богу. И на Крещение обязательно нужно помыться и смыть с себя грехи. Однако Русская православная церковь не поощряет такие обряды. Священнослужители не раз подчеркивали, что грехи смываются только покаянием на исповеди.

«Каждый человек волен сам для себя решать, что ему ближе и лучше. Я в первый раз здесь. У меня в жизни произошли перемены и в этот раз душа просила прийти сюда — очистить душу. Не знала какие ощущения получу. Но почему-то стало легче и теплей на душе»,— призналась автору строк Татьяна.

У купели на озере Смолино рядом с Богоявленского монастырем было многолюдней. И, как показалось, больше семейных пар с детьми. Знакомьтесь, семья Дементьевых. Пока Анатолий присматривал за детьми, Володей и Марией, в прорубь впервые в жизни окунулась Татьяна.

«Я крещеная, верю в Бога. Но что-то меня останавливало от этого обряда. Боялась, что не смогу залезть в ледяную воду. Теперь так рада, что сумела преодолеть свой страх. Сейчас так тепло и радостно на душе. Надеюсь, что в этом году и в жизни будет также — тепло и приятно», — говорит Татьяна.

Сделать первый шаг в леденящую купель неподготовленному человеку сложно. Тут важна не только психологическая, но и физическая подготовка. И гораздо проще решиться на такой шаг тем, кто готовится к нему заранее — закаляет свой организм контрастным душем и обливаниями холодной водой. Константин приучил 11-летнюю дочку Милану к таким процедурам и убежден, что они ей только на пользу.

«Уже три года регулярно проводим разные процедуры закаливания. После бани снегом натираемся, в холодной купели сидим. Мама у нас боится, а дочка в папу пошла. Я ей всегда говорю — если заходишь в купель, расслабься — организму будет легче справиться с перепадом температур. Она у меня молодец!», — говорит Константин.

В Челябинске купели еще будут доступны для посещения до 15:00. Решать, стоит ли совершать такой обряд, только вам. Если вы хорошо себя чувствуете, и у вас нет серьезных хронических заболеваний, то, возможно, стоит попробовать. Врачи уверяют, что «моржи», привычные к низким температурам, реже простужаются, а также имеют пониженные риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Но такой оздоровительный эффект возможен только при регулярной практике погружений и закаливания.