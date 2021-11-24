Студент из Анголы принял православие в Челябинске

Алешандре Эдсон приехал в Россию по программе студенческого обмена и быстро обрусел

Студент из Анголы принял православие в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Таинство для 23-летнего Алешандре-Бэнза Эдсона, который в родной стране играл в государственном оркестре, провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Об этом корреспонденту Первого областного информационного агентства в среду, 24 ноября, рассказала руководитель Центра социальной и культурной адаптации иностранных студентов Челябинского Государственного института культуры (ЧГИК) Елена Уткина.



В Россию Алешандре, которого в дружеском кругу называют Сашей, приехал несколько недель назад по программе обмена студентами. Поступил на консерваторский факультет по специализации «духовые инструменты», чтобы исполнить большую мечту — стать лучшим трубачом Анголы. Свободно говорить на русском языке он пока не может, но речь уже понимает. К такой особенности парня отнеслись с пониманием — причащался парень на родном португальском языке.

«Всех иностранных студентов мы обязательно знакомим с традиционными религиями, которые представлены в Челябинской области. Это входит в программу социально-досуговых мероприятий. Саша из католической семьи. Но после экскурсии в Свято-Симеоновский кафедральный собор он попросил сопроводить его на утреннюю службу. Парню было интересно посмотреть, как она проходит в Русской православной церкви. Традиции РПЦ произвели на него впечатление»,— рассказала Елена Уткина.

В день экскурсии храм принимал частицы пояса Богородицы — это очень почитаемая святыня. Саша захотел пройти процедуру помазания и приложился к святыне. Сказал, что очень нравится художественное и архитектурные оформление храма, и он восхищен и заворожен пением церковного хора.

В посещении утренней службы парню не отказали. После нее Саша попросился на первую в жизни исповедь в православной церкви. Помогал ему отец Тихон Киреев. Батюшки, которые присутствовали при этом были очень тронуты и удивлены, потому что анголец исповедовался на родном языке. Священники постарались, чтобы иностранец не почувствовал, что чем-то отличается от других прихожан.

После службы отец Игорь Коннов разрешил Алешандре подняться на колокольню, а затем познакомил с ребятами из хора. Саша остался на занятие и в итоге решил продолжать. Там он теперь поет и играет на трубе.

«В этот день мы заметили его заинтересованность и намерение посещать православный храм дальше. От центра сделали ему подарок — открытку с молитвой для путешествующих и нательный образок Сергия Радонежского. Этот святой помогает в учебе, так как сам учился очень тяжело, но очень хотел получать новые знания и истово молился об этом», — продолжает Елена Уткина.

На причастие Сашу пригласили в храм Архангела Михаила на озере Тургояк. Поддержать его приехал отец Игорь Киреев. Владыка оказал студенту великую честь — взял его в алтарь храма, чтобы познакомить с особенностями службы.

«На всех мероприятиях к Саше относились очень по-доброму, душевно, с участием, и он принял решение перейти в лоно православной церкви из католичества. Крещения прошло в прошедшие выходные. Таинство провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — добавила Елена Уткина.

Александр — участник государственного оркестра Андолы. Он в полной мере нашел применение своим творческим способностям в России. Помимо церковного хора, посещает театральную студию «Белая птица» при храме и Музей православия Южного Урала.

Елена Уткина говорит, что дело по душе нашли и его одногруппники. При Центре социальной и культурной адаптации иностранных студентов ЧГИК проходит ежегодно более 40 культурных, творческих, спортивных, образовательных, воспитательных, профилактических, адаптационных мероприятий, в которых принимают участие иностранные студенты челябинских вузов из более чем 20 стран.